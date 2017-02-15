 Stiko’dan ikinci hatırlatma dozu ve Novavax tavsiyesi | Almanya | DW | 03.02.2022

Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

Almanya

Stiko’dan ikinci hatırlatma dozu ve Novavax tavsiyesi

Almanya'da Daimi Aşı Komisyonu (Stiko), koronavirüse karşı risk altındaki kişilere ikinci hatırlatma dozunu yaptırmalarını önerdi. Komisyon ayrıca Novavax aşısına da yeşil ışık yaktı.

Novavax

Almanya'da Daimi Aşı Komisyonu (Stiko), sağlık durumları ya da meslekleri nedeniyle ağır risk altında olan kişilere, ikinci koronavirüs hatırlatma aşısını yaptırmalarını tavsiye etti. Bağımsız uzmanlar komisyonundan yapılan açıklamada, söz konusu tavsiyenin, özellikle 70 yaş üstü kişiler, huzurevlerinde kalanlar, bağışıklık sistemi ile ilgili rahatsızlığı olanlar ile sağlık ve bakım sektöründe çalışanlar için geçerli olduğu belirtildi.

"Güncel veriler bize, şu an dolaşımda olan Omicron varyantı enfeksiyonlarına karşı birinci hatırlatma dozunun birkaç ay içinde etkisini kaybettiğini gösteriyor" bilgisini paylaşan Stiko, "Ağır bir Covid-19 vakası geçirme riski yüksek olan 70 yaş üstü kişilerle bağışıklık sistemi zayıf olanlar için bu konu önemli" ifadesini kullandı.

Novavax'a yeşil ışık

Stiko'nun bir diğer tavsiyesi de protein bazlı koronavirüs aşısı Novavax ile ilgili oldu. Kurul söz konusu aşının üç hafta ara ile iki doz halinde yaptırılmasını önerirken, hamile ve emziren kadınları bu tavsiyenin dışında bıraktı. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli biyoteknoloji şirketi Novavax tarafından üretilen aşıya, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından 20 Aralık 2021 tarihinde onay verilmişti. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde kullanılacak ilk protein bazlı aşı olacak Novavax'ın, BioNTech/Pfizer ve Moderna gibi mRNA aşılarına karşı çekinceleri olanlar için iyi bir seçenek olacağı ve bu durumun aşılanma oranlarını arttırması bekleniyor.

Almanya'da genel olarak doktorların Stiko'nun tavsiyelerine göre hareket etmesi nedeniyle Komisyon'un önerileri büyük önem taşıyor.

AFP / ET,HT

© Deutsche Welle Türkçe

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Alman aşırı sağcılar yurt dışındaki korona gösterilerinde

Almanya İçişleri Bakanlığı bir soru önergesine verdiği yanıtta, pek çok Avrupa ülkesinde düzenlenen korona salgını önlemlerine karşı eylemlere Alman aşırı sağcıların da katıldığını açıkladı.  

FOTO-GALERİ

Hindistan ikinci dalga sebebiyle yasta

Hindistan ülkede baş gösteren ikinci salgın dalgası sebebiyle zor günler geçiriyor. Günlük vaka sayısının 400 bine dayandığı ülkede her gün binlerce insan ölüyor.  