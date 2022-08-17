Steinmeier: Mahmud Abbas'ın sözleri kabul edilemez

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Filistin lideri Mahmud Abbas'ın Almanya ziyareti sırasında İsrail ile ilgili bir açıklama yaparken Yahudi Soykırımı ile ilgili ifadeler kullanmasını kınadı. Bild gazetesine konuşan Steinmeier, "Dün Başkan Abbas tarafından İsrail ile ilgili dile getirilen benzetme kabul edilemez ve özellikle bizim başkentimizde yaşandığı için acı verici" dedi. Steinmeier ayrıca, Almanya'nın tarihi sorumluluğu kabul ettiğini ve sarsılmaz bir şekilde İsrail'in yanında olduğunu vurguladı.

Abbas'ın infial yaratan sözleri

Resmi ziyaret amacıyla geldiği Berlin'de Salı günü Başbakan Olaf Scholz ile bir araya gelen Filistin lideri Mahmud Abbas, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, İsrail'in Filistinlilere soykırım uyguladığını dile getirmiş ve "İsrail 1947'den bugüne, Filistinlilere ait 50 yerde 50 katliam işledi. 50 katliam, 50 Holokost" demişti.

Abbas ve Scholz ortak basın toplantısında - (16.08.2022 / Berlin) Fotoğraf: Wolfgang Kumm/dpa/picture alliance

Almanya Başbakanı Scholz, basın toplantısında bu sözlere yanıt vermediği için muhalafet tarafından ağır bir dille eleştirilmesi üzerine, bir gazeteye verdiği röportajda, Abbas'ın ifadelerinin "tahammül ve kabul edilemez" olduğunu belirtmişti. Mahmud Abbas da, kullandığı ifadelere gelen uluslararası tepkiler üzerine, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, sözlerinin maksadını aştığı yönünde açıklamalarda bulunarak, Holokostu "modern insanlık tarihinin en çirkin suçu" olarak nitelemişti.

Başbakanlık Filistin temsilcisini çağırdı

Steffen Hebestreit Fotoğraf: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Bu arada Başbakanlığa çağrılan Filistin yönetiminin Berlin'deki temsilcisine, Abbas'ın ifadelerinden duyulan rahatsızlık aktarıldı. Konuya dair açıklamalarda bulunan Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Başbakan Scholz'un Mahmud Abbas'tan, "Holokost'un tek oluşunu kayıtsız şartsız kabul etmesini beklediğini" aktardı. Abbas'ın "Uygunsuz sözlerinin, Almanya'nın Filistin Özerk Yönetimi ile olan ilişkilerine karanlık bir gölge düşürdüğünü" kaydeden Hebestreit, Federal Hükümet için, "Altı milyon Avrupalı Yahudiye uygulanan zulüm ve sistematik cinayetin, insanlığa karşı işlenmiş eşi benzeri olmayan bir suç olduğunu" vurguladı.

dpa / ET,HT