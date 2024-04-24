Steinmeier Ankara temaslarına başladı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier üç günlük Türkiye ziyaretinin Ankara ayağına Anıtkabir ziyareti ile başladı. Steinmeier daha sonra da Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya geldi.

Pazartesi günü İstanbul'a gelen Almanya Cumhurbaşkanı, dün de Gaziantep'te temaslarda bulunmuştu. Konuk Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinin resmi ayağı ise bugün Ankara'da gerçekleşiyor.

Frank-Walter Steinmeier Ankara'da ilk olarak beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan Steinmeier, daha sonra Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Steinmeier, Anıtkabir Özel Defteri'ne şu satırları yazdı:

"Almanya Cumhurbaşkanı olarak Türkiye Cumhuriyeti'nde olmaktan ve bu devletin Atası Mustafa Kemal Atatürk'e derin saygılarımı sunmaktan büyük şeref duyuyorum. Atatürk, yönünü Avrupa'ya çevirerek Almanya ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki 100 yıllık derin dostluğun temelini atmış oldu.

Başka bir ülkede daha iyi bir hayat veya koruma arayan cesur kadın ve erkeklerin sayısız hikayelerinden etkilenen ülkelerimizdeki insanlar birbirlerine derin bir bağlılık hissediyor. Türkiye kökenli milyonlarca insan bugün benim ülkemi zenginleştiriyor ve etkiliyor. Bu bağlantılar hazinesi ilişkilerimizin daha da geliştirilmesinin temel taşıdır."

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Ankara'da ABB Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya geldi Fotoğraf: Pressestelle/Bürgermeisteramt von Ankara

Yavaş ile görüşme: "Tüm Almanya seçimdeki büyük başarınızı biliyor"

Steinmeier Anıtkabir ziyaretinin ardından ise ABB Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya geldi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde gerçekleşen heyetler arası görüşmede son yerel seçimler de gündeme geldi.

Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerden ekonomi ve dünyada yaşanan savaşlara kadar pek çok konunun konuşulduğu görüşmede Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Mansur Yavaş'a, "Sadece bu heyettekiler değil, tüm Almanya seçimdeki büyük başarınızı biliyor. Almanya'da seçimler ilgiyle izlendi" dedi.

Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme yaklaşık 35 dakika sürdü.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile gerçekleştirdikleri görüşme ile ilgili şunları kaydetti:

"İsrail’in Gazze'deki katliamını kınadığımızı belirtik. Ayrıca bölgemizdeki Ukrayna-Rusya Savaşı'nın Türkiye'ye etkilerinden bahsettik. Bir diğer konumuz Avrupa Birliği (AB) ile olan ilişkilerdi, Almanya'nın bu konuda ağırlık koyması gerektiğini konuştuk. Ayrıca, Türkiye'den çok sayıda öğrencinin ve iş dünyasındaki kişilerin vize konusunda yaşadığı problemlerden bahsettik. Bu kadarlık bir konuşma oldu. Kendilerine seçimle ilgili bilgiler verdik."

Alman Cumhurbaşkanı programının bundan sonraki ayağında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.

Steinmeier ile Erdoğan önce baş başa ardından heyetler arası görüşmelerde bir araya gelecek. İki liderin görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

DW / GS,ET

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