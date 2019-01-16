SOS: Suudiler Yemen'de çocuk asker kullanıyor

SOS Çocuk Köyü adlı çocuklara yardım kurumu, Suudi Arabistan'ı Yemen'deki cephelerde Sudanlı çocukları savaştırmakla suçladı. Kurum Çarşamaba günü yaptığı açıklamada halihazırda Yemen'de şu ana kadar savaşan 2 bin Sudanlının hayatını kaybettiğini ve ölenlerin birçoğunun da çocuklar olduğunu duyurdu.

Açıklamada çocukların cephenin ön saflarına sürüldüğü de belirtildi.

Yardım kurumu çalışanlarının verdiği bilgiye göre, çocuklar, hükümetin emriyle Sudanlı paramiliter RSF (Rapid Sudanese Forces) grubu tarafından saflara kazandırılıyor ardından Suudi Arabistan tarafından Yemen'de cepheye sürülüyor.

SOS Kinderdörfer yardım kurumunun Sudan temsilcisi Abdülrahman Mübarek yaptığı açıklamada, "Cepheye gönderilen çocukların çoğu çok yoksul olan Darfur bölgesinden geliyor. Burada aileleri bu konuda ikna etmek daha kolay" ifadesini kullandı.

Mübarek ayrıca pek çok çocuk ve gencin RSF tarafından kaçırıldığını ve öncesinde de Sudan'daki içsavaşta çatışmaya sokulduğunu söyledi. Yardım çalışaları, çocuk askerler kullanmanın bir savaş suçu olduğu uyarısında bulundu.

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Berlin'de Yemen Konferansı

Öte yandan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Yemen'de barışın sağlanması için atılacak adımları görüşmek üzere bugün Berlin'de uluslararası temsilcilerle biraraya gelecek.

Konferansta BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, BM Yemen İnsani Yardım Koordinatörü Lise Grande de hazır bulunacak.

Arap dünyasının en yoksul ülkesi Yemen'de 2004 yılından bu yana devam eden iç savaş son üç yılda bir vekâlet savaşına dönüştü. Suudi Arabistan'ın öncülük ettiği uluslararası koalisyon güçleri, Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'yi desteklemek için Mart 2015'ten bu yana isyancı Husilere yönelik hava saldırıları düzenliyor. Şii Husilere ise İran destek veriyor.

Geçen Aralık ayında İsveç'te Yemen'deki savaşı sona erdirmek için BM aracılığında çatışmalı taraflar arasında görüşmeler yürütülmüştü. Görüşme barış umutlarını arttırdıysa da tam bir ateşkes sağlanabilmiş değil ve her an bozulma tehlikesiyle karşı karşıya.

Yemen'de devam eden savaşta Mart 2015'ten bu yana yaklaşık 10 bin kişi hayatını kaybetti, 70 bin kişi de yaralandı.

kna, epd,DW, MK/GA

© Deutsche Welle Türkçe