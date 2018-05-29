Solingen faciası kurbanları anıldı

Solingen'de 29 Mayıs 1993'de aşırı sağcı dört Alman gencinin kundakladığı evde yaşamlarını yitiren Gülsün İnce (28), Hatice Genç (18), Hülya Genç (9), Saime Genç (5) ve Gülistan Öztürk (12) için düzenlenen anma töreni bu yıl yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlı bir katımla gerçekleştirildi.

İlk tören kundaklanan evin bulunduğu yere yapılan Untere Werner Caddesi'ndeki anıtın önünde düzenlendi. Genç ailesinden Kamil ve Bekir Genç ile eş ve çocukları burada hazır bulundu. Az sayıda katılımla gerçekleşen anma etkinliğinde Kuran-ı Kerim okundu ve olayda yaşamını yitirinler için dua edildi.

İkinci tören Mildred Scheel Meslek Koleji'nin girişine dikilen anıtın önünde düzenlendi. Buradaki törene de az sayıda kişi katıldı. Solingen Anakent Belediye Başkanı Tim Kurzbach kısa bir konuşma yaptı. Kurzbach, koronavirüs salgınına rağmen, kısıtlı da olsa ırkçı saldırıyı andıklarını belirterek, "Solingen unutulmamalı" dedi.

Kurbanlar anısına yapılan anıt

Buruk anma

27 yıl önce gerçekleşen saldırıda iki kızları, iki torunları ve Türkiye'den tatil için ziyaretlerine gelen yeğenlerini kaybeden Mevlüde ve Durmuş Genç çifti de salgın nedeniyle bu yılki törene katılmadı.

DW Türkçe'nin sorularını telefonda yanıtlayan Mevlüde Genç, 27 yıldır düzenlenen anma etkinliklerine katılamadığından dolayı bu yıl “içinin buruk” olduğunu söyledi. Sağlığının iyi olduğunu ancak tedbiren evden çıkmadığını ifade eden 77 yaşındaki Mevlüde Genç, “Koronavirüs nedeniyle üç aydır evden dışarıya çıkmıyoruz. Bu sene törenlere katılmama kararı aldık. Belediyeye de bildirdik. Eve ziyaretçi de kabul edemiyoruz. Bu sene ne yazık ki böyle oldu” dedi.

Durmuş Genç ise 27 yıldır evlat acısı yaşadıklarını belirterek, “Törenler tesellimiz oluyordu. Dostlarımız yanımızda oluyordu. Bu yıl maalesef böyle olması gerekiyor. Allah bir daha ırkçılara bu acıları başkalarına da yaşatma fırsatı vermesin. Dualarımız hep bu” diye konuştu.

Mevlüde ve Durmuş Genç çifti evlerinde

Ne olmuştu?

Saldırı sırasında 24 yaşında olan Markus Gartmann, 16 yaşındaki Felix Köhnen, 17 yaşındaki Christian Reher ve 20 yaşındaki Christian Buchholz, 1993 yılının 29 Mayıs Cumartesi gecesi Solingen’de Amasyalı Genç ailesinin oturdukları Untere Werner sokağındaki evi benzin dökerek kundakladılar. Ahşap merdivenlerin tutuşması sonucu yangın kısa sürede bütün binayı sardı.

Yangında Gülsün İnce (28), Hatice Genç (18), Hülya Genç (9), Saime Genç (5) ve Gülistan Öztürk’ün (12) yanarak yaşamlarını yitirdi. Durmuş Genç o saatte gece vardiyasında çalışıyordu. Mevlüde Genç pencereden atlayarak kurtulmayı başardı. Çiftin saldırı sırasında 15 yaşında olan oğulları Bekir Genç ile üç yaşındaki torunu Güldane İnce ağır yaralı olarak kurtuldu. Bekir üç hafta komada kaldıktan sonra çok defa ameliyat oldu. Genç çifti hayatta kalan evlatları ve torunlarıyla Solingen'de yaşamlarını sürdürüyor.

Mevlüde Genç artık sevgi elçisi olarak anılıyor

Mevlüde Genç, saldırıdan sonra verdiği barış ve dostluk mesajlarıyla Almanya'da adeta sevgi elçisi gibi görülüyor. Sanıkların dördü de cezalarını çekerek tahliye edildiler. Şu anda başka kimliklerle yaşamlarını sürdürüyorlar.

Tuncay Yıldırım

© Deutsche Welle Türkçe