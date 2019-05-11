 Solingen′de ″buruk anma″ | ALMANYA | DW | 29.05.2020

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ALMANYA

Solingen'de "buruk anma"

Solingen'de 27 yıl önce düzenlenen ırkçı kundaklamada yaşamını yitiren 5 Türk korona salgını nedeniyle sessiz bir törenle anılıyor. Törene yakınlarını kaybeden Mevlüde ve Durmuş Genç çifti salgın nedeniyle katılamıyor.

Solingen'de kundaklanan ev yangından sonra 29.05.1993

Solingen'de kundaklanan ev yangından sonra 29.05.1993

Almanya'nın Solingen kentinde 5 Türkün yaşamını yitirdiği ırkçı kundaklamanın 27'nci yıl dönümü, pandeminin gölgesinde anılıyor. Saldırıda evlat ve torunlarını yitiren Genç çifti anma etkinliğine katılamıyor.

Solingen'de 29 Mayıs 1993'de aşırı sağcı dört Alman gencinin kundakladığı evde yaşamlarını yitiren Gülsün İnce (28), Hatice Genç (18), Hülya Genç (9), Saime Genç (5) ve Gülistan Öztürk (12) için düzenlenen anma töreni bu yıl yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlı olarak yapılıyor.

Solingen kurbanları anısına kentteki Mildred Scheel Meslek Koleji'nin girişine dikilen anıtın önünde düzenlenecek törene sınırlı sayıda kişi katılacak. Törende Solingen Anakent Belediye Başkanı Tim Kurzbach'ın yanı sıra Genç ailesi ile kentteki dini kuruluşların temsilcileri yer alacak. Katılımcılar maske takacak ve sosyal mesafe kurallarına uyacak.

Törende daha önceki yıllarda olduğu gibi Kur'an-ı Kerim okunmayacak, dua edilmeyecek, konuşmalar da yapılmayacak. Katılımcılar bir süre sessiz bekledikten sonra dağılacak.

Durmuş ve Mevlüde Genç

Durmuş ve Mevlüde Genç

"İçimiz buruk"

27 yıl önce gerçekleşen saldırıda iki kızları, iki torunları ve Türkiye'den tatil için ziyaretlerine gelen yeğenlerini kaybeden Mevlüde ve Durmuş Genç çifti de salgın nedeniyle bu yılki törene katılmıyor. Anma etkinliğinde ailenin genç üyeleri hazır olacak.

DW Türkçe'nin sorularını telefonda yanıtlayan Mevlüde Genç, 27 yıldır düzenlenen anma etkinliklerine katılamadığından dolayı bu yıl "içinin buruk" olduğunu söyledi. Sağlığının iyi olduğunu ancak tedbiren evden çıkmadığını ifade eden 77 yaşındaki Mevlüde Genç, "Koronavirüs nedeniyle üç aydır evden dışarıya çıkmıyoruz. Bu sene törenlere katılmama kararı aldık. Belediyeye de bildirdik. Eve ziyaretçi de kabul edemiyoruz. Bu sene ne yazık ki böyle oldu" dedi.

Durmuş Genç ise 27 yıldır evlat acısı yaşadıklarını belirterek, "Törenler tesellimiz oluyordu. Dostlarımız yanımızda oluyordu. Bu yıl maalesef böyle olması gerekiyor. Allah bir daha ırkçılara bu acıları başkalarına da yaşatma fırsatı vermesin. Dualarımız hep bu" diye konuştu.

Deutschland Geschichte Kapitel 5 1989 – 1999 Brandanschlag in Solingen

Ne olmuştu?

Olay sırasında 24 yaşında olan Markus Gartmann, 16 yaşındaki Felix Köhnen, 17 yaşındaki Christian Reher ve 20 yaşındaki Christian Buchholz, 1993 yılının 29 Mayıs Cumartesi gecesi Solingen’de Amasyalı Genç ailesinin oturdukları Untere Werner Sokağı'ndaki evi benzin dökerek kundakladılar. Ahşap merdivenlerin tutuşması sonucu bina kısa sürede yangın topuna döndü.

Yangında Gülsün İnce (28), Hatice Genç (18), Hülya Genç (9), Saime Genç (5) ve Gülistan Öztürk (12) yanarak yaşamlarını yitirdi. Durmuş Genç o saatte gece vardiyasında çalışıyordu. Mevlüde Genç pencereden atlayarak kurtulmayı başardı. Çiftin saldırı sırasında 15 yaşında olan oğulları Bekir Genç ile üç yaşındaki torunu Güldane İnce ağır yaralı olarak kurtuldu. Bekir üç hafta komada kaldıktan sonra çok defa ameliyat oldu. Genç çifti hayatta kalan evlatları ve torunlarıyla Solingen'de yaşamlarını sürdürüyor. Mevlüde Genç, saldırıdan sonra verdiği barış ve dostluk mesajlarıyla Almanya'da adeta sevgi elçisi gibi görülüyor.

Tuncay Yıldırım

©Deutsche Welle Türkçe

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