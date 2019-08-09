 Sol Parti: Suriyeli mülteciler Türkiye′ye geri gönderilmesin | TÜRKİYE | DW | 14.08.2019

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TÜRKİYE

Sol Parti: Suriyeli mülteciler Türkiye'ye geri gönderilmesin

Almanya’da Sol Parti milletvekili Gökay Akbulut Suriyeli mültecilerin Türkiye'ye iadesine son verilmesini talep etti.

Arşiv fotoğrafı (2016)

Arşiv fotoğrafı (2016)

Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin sınır dışı edilerek ülkelerine geri gönderildiğine dair haberler üzerine Sol Parti sığınmacıların Türkiye'ye geri gönderilmesine son verilmesini istedi. Alman meclisinin Sol Partili üyesi Gökay Akbulut, Avrupa Birliği üyesi bütün ülkelerin sığınmacıları Türkiye'ye geri göndermeye son vermesi gerektiğini belirtti. Akbulut Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sığınmacıları Suriye'ye geri göndermesinin, Türkiye'nin güvenli üçüncü ülke kriterlerini yerine getirmediğini gösterdiğini ifade etti.

Türkiye'nin Suriyelileri sınır dışı ederek, ülkelerine geri gönderdiğine ilişkin iddialar ise Türk hükümeti tarafından reddediliyor.

Alman hükümeti Sol Parti milletvekili Akbulut'un soru önergesine Ağustos başında verdiği yanıtta, Suriye vatandaşlarının geri gönderildiklerine dair haberler konusunda bilgi sahibi olunduğu belirtilmiş ve Türk hükümetinin iddiaları reddettiğine işaret edilmişti. Alman hükümetini de eleştiren Akbulut, Suriye'ye geri göndermelerin gerçekleştiğini teyit eden pek çok kaynak olduğunu belirterek, Türk hükümetinin açıklamalarına güvenerek bunun görmezden gelinemeyeceğini dile getirdi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Türkiye'deki faaliyet gösteren bazı yurttaş girişimleri Türk hükümetinin Suriyelileri çatışmaların sürdüğü Suriye'ye gönderdiğini öne sürmüştü. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ise bu iddiaları doğrulayan bir sonuca varmadıkları açıklamasında bulunmuştu.

Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana Türkiye resmi verilere göre yaklaşık 3 milyon 600 bin Suriyeli'yi kabul etti. Bu Suriyelilerin 548 binin İstanbul'da kayıtlı olduğu belirtiliyor.

Avrupa Birliği ile imzalanan ve 2016 yılında yürürlüğe giren "Geri Kabul Anlaşması" kapsamında Türkiye'ye üzerinden Avrupa'ya kaçak yollarla giren mülteciler geri gönderilebiliyor. Geri gönderilen her Suriyeli'nin yerine de yasal yollarla bir Suriyeli kabul ediliyor.

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Yıkılmış bir eve geri dönmek

dpa/DK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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