Sokak röportajına tutuklama tepki çekti

Verdiği sokak röportajı yüzünden Dilruba K. adlı kişinin tutuklanmasına muhalefet ve sanatçılardan tepki geldi.

İzmir'de "Tüylü Mikrofon" adlı Youtube kanalına Instagram yasağına dair düşüncelerini açıklayan Dilruba K., "Bu yaptığı darbe... Sosyal medyayı kapatması darbe, hayvanların katliamı darbe... Bütün özgürlük haklarınızı tek bir kişiye teslim ettiğiniz için ve Allah'tan da üstün tutup ona taptığınız için hepiniz beyni emcüklenmiş birer gerizekalısınız" ifadelerini kullanmıştı.

Röportajın yayınlanmasının ardından "cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamalarıyla hakkında soruşturma başlatılan Dilruba K. gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Tuncay Özkan: Hukuk cinayeti

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, "Sadece görüşlerini ifade ettiği için, ifade özgürlüğünü kullandığı için tutuklandı. Bu ayıp hukuk cinayetidir. Beğenin ya da beğenmeyin bir yurttaşın ifade özgürlüğünden nasıl olur da suç üretirsiniz? İfade özgürlüğünü, hem de Anayasal teminat altındaki ifade özgürlüğünü yok sayan bu kararı kınıyorum" dedi.

Dilruba K. adlı kişinin, sokak röportajındaki ifadelerinden dolayı tutuklanması tepki çekti. Fotoğraf: Tüylü Mikrofon/Youtube

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz da "Genç kadının röportaj sırasında sarf ettiği hakaretleri asla onaylamadıklarını" söyledi ancak, "...mesleği hitabet olmayan sade bir vatandaşın duygularını ifade ederken yükselip sarf ettiği hakaretlerden yasal işlem yapmakla yetinmeyip tutuklamak, hukukun nasıl bir sopa olarak muhaliflerin üzerinde sallandığının ve bunun normalleştirildiğinin açık örneğidir" diye konuştu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise "Sokakta röportaj verenlere devletin gücünü kullanarak gözdağı verilmeye başlanmışsa o iktidarın sonu gelmiş demektir" mesajını paylaştı.

AKP'li Birinci: Tutuklama gerekmez

Tutuklamaya muhalefet temsilcilerinin yanı sıra bazı AKP'li isimler de tepki gösterdi.

"Ben o kadının ifadelerini lanetliyorum. Hatta o kadına ifadelerinden dolayı öfke de hissediyorum" diyen eski AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci, "Hukukçu olarak yorumum ise daha sade olacak, zira tartışmaya yer yok: TCK 216/2 kapsamındaki suç, ceza alt sınırı itibarıyla tutuklamayı gerektirmez" mesajını paylaştı.

Yazar Ahmet Ümit de X hesabından "Söz hakkı yoksa özgürlük de demokrasi de yoktur. #DilrubaSerbestBırakılsın" diye yazdı.

Şarkıcı Mustafa Sandal da "Şu karede tutuklanan sadece bir kişi var!" notuyla Dilruba K.'nın fotoğrafını, yakın zamanda ölümlü kazaya karışan Eylem Tok'un oğlu, Kerem Kınık'ın kızı ve Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun yer aldığı bir resim paylaştı.

Tutuklama kararı RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in sokak röportajlarına yönelik tepkisinin ardından geldi. Şahin, "Zaman zaman gerek ulusal televizyonlarda tespit ettiğimiz gerekse bazı sosyal medya mecralarında yayınlanan 'Sokak Röportajları' veya 'Vatandaşın Görüşü' gibi çeşitli adlarla sunulan halk mülakatları, kamuoyunu manipüle edici yönüyle evrensel basın meslek ilkeleri ile basın etik değerlerine aykırılık teşkil edecek boyutlara ulaşmıştır" demişti.

DW / MUK,BK

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