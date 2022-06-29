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NATO gücünde görevli bir Polonya askeri - (18.05.2015 / Zagan)
Fotoğraf: Sean Gallup/Getty Images
PolitikaAlmanya

"Soğuk Savaş 2.0’a doğru gidiyoruz"

48 dakika önce

NATO’nun bir paradigma değişikliği içinde olduğunu ifade eden Alman Ordu Derneği Başkanı Andre Wüstner, İttifak’ın 1990 yılı öncesindeki ayarlarına döndüğünü belirtti.

https://www.dw.com/tr/so%C4%9Fuk-sava%C5%9F-20a-do%C4%9Fru-gidiyoruz/a-62297470

Alman ordusu mensuplarını temsil eden Ordu Derneği'nin Başkanı Albay Andre Wüstner, NATO'nun bir "paradigma değişikliği"nin eşiğinde olduğunu dile getirdi. ZDF televizyonunda yayınlanan Morgenmagazin programına katılan Wüstner, İttifak'ın 1990'dan önce olduğu gibi bölge sorumluluğu günlerine döndüğünü ifade ederek, bazı NATO üyelerine İttifak'ın doğu kanadında belli bölgelerin tahsis edildiğini belirtti. Buna ek olarak operasyonel hazırlığın da güçlendiğini vurgulayan Andre Wüstner, gidişatın "aslında Soğuk Savaş 2.0'a doğru olduğu" söyleminde bulundu.

İspanya'nın başkenti Madrid'te düzenlenen NATO Zirvesi öncesinde açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İttifak'ın mukabele gücündeki asker sayısının 40 binden 300 bine çıkarılacağını duyurmuş, Almanya da bu kuvvete 15 bin askerle katkı sağlayacağını bildirmişti. Almanya'nın, söz konusu güce asker gönderen ülkeler arasında öncü rol oynayanlardan biri olduğunu ifade eden Ordu Derneği Başkanı, Alman ordusunun (Bundeswehr) bugünkü hali ile, İkinci Dünya Savaşı sonrası Alman tarihinin en küçük ordusu olduğunu ve bu açıdan Mukabele Gücü'ne böylesi bir katkı sunmanın kolay olmayacağını dile getirdi.

Yeniden silahsızlanma dönemine dönüş umudu

NATO'nun gücünü arttırma çabalarını, "inandırıcı caydırıcılık" oluşturarak diyaloğa temel hazırlamak olarak nitelendiren Wüstner, bunda başarılı ve etkili olunmasının önemine vurgu yaparak, orta ve uzun vadede yeniden silahsızlanma dönemine geçilmesini umduğunu ifade etti.

Ordu Derneği Başkanı Albay Andre Wüstner
Andre WüstnerFotoğraf: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Alman hükümetinin bir süre önce aldığı kararla, orduya ek kaynak olarak ayıracağı 100 milyar euronun yeterli olmayacağını belirten Wüstner, Başbakan Olaf Scholz'un buna ek olarak, gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 2'sini savunma harcamalarına ayırma sözünü hatırlattı.

Alman ordusunda yeniden zorunlu askerliğe geçişin şu an için gerekli olmadığını da dile getiren Andre Wüstner, bu konunun tartışılmasını ise doğru bulduğunu belirtti. Wüstner, bununla ilgili olarak "Bu yasama döneminde Alman ordusunu, yeterli sayıda personel bulabilecek kadar çekici kılamaz isek, yeniden zorunlu askerliğe dönmeyi tartışabiliriz" ifadesini kullandı.

 

dpa / ET,BK

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NATO gücünde görevli bir Polonya askeri - (18.05.2015 / Zagan)

"Soğuk Savaş 2.0’a doğru gidiyoruz"

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48 dakika önce
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