  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
Erdoğan ve Putin Soçi'deki görüşme öncesinde kameraların karşısına geçmişti.
Erdoğan ve Putin Soçi'deki görüşme öncesinde kameraların karşısına geçmişti.Fotoğraf: Vyacheslav Prokofyev//Sputnik/REUTERS
PolitikaTürkiye

Soçi sonrasında Türkiye ve Rusya'dan ortak açıklama

2 saat önce

Soçi'deki Erdoğan-Putin görüşmesi sonrası yayımlanan ortak açıklamada Suriye'de tüm terör örgütlerine karşı dayanışma ve eşgüdüm içinde hareket etmekte kararlı olunduğu bildirildi.

https://www.dw.com/tr/so%C3%A7i-sonras%C4%B1nda-t%C3%BCrkiye-ve-rusyadan-ortak-a%C3%A7%C4%B1klama/a-62727736

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Soçi kentinde gerçekleştirilen görüşme sonrasında ortak basın açıklaması yayımlandı.

Açıklamada iki liderin, "Türkiye-Rusya ilişkilerinin, mevcut bölgesel ve küresel tüm sınamalara rağmen, karşılıklı saygı ve mütekabil çıkarların tanınması temelinde ve uluslararası yükümlülüklerle uyumlu olarak ilerletilmesi" yönünde ortak iradelerini teyit ettikleri belirtildi.

Erdoğan ve Putin'in, "Türkiye ile Rusya arasında var olan samimi, açık sözlü ve güvene dayalı" ilişkilerin bölgesel ve uluslararası istikrarın tesisi açısından kilit önem taşıdığına işaret ettiği kaydedildi.

Açıklamaya göre görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret hacminin "tespit edilen hedefler doğrultusunda ve dengeli bir temelde" artırılması, ekonomi ve enerji alanlarında karşılıklı beklentilerin mütekabiliyet çerçevesinde karşılanması; ulaştırma, ticaret, tarım, sanayi, finans, turizm ve inşaat gibi sektörlerde iş birliğinin güçlendirilmesi için somut adımlar atılması konularında mutabık kalındı.

"Terörle mücadelede dayanışma ve eşgüdüm"

Suriye konusunda da siyasi sürecin ilerletilmesine, Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün korunmasına vurgu yapıldı, "Suriye’de tüm terör örgütlerine karşı mücadelede dayanışma ve eşgüdüm içinde hareket etme kararlılığı" teyit edildi.

Açıklamada Libya'nın egemenliği, toprak bütünlüğü ve ulusal birliğine olan güçlü bağlılık vurgulanarak "İki lider, Libyalılar arasında mümkün olan en geniş mutabakat temelinde serbest, adil ve muteber seçimlerin düzenlenmesinin önemini vurgulamış ve BM himayesinde yürütülen Libya liderliğindeki ve Libya sahipliğindeki siyasi sürece desteklerini yinelemişlerdir" ifadesi kullanıldı.

Erdoğan ve Putin'in, Türkiye-Rusya Yüksek Düzeyli İş birliği Konseyi'nin bir sonraki toplantısının Türkiye'de gerçekleştirilmesi üzerinde de mutabık kaldığı belirtildi.

DW/BK,TY

 

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Erdoğan ve Putin'in Soçi'deki Eylül 2021 tarihli görüşmesinden

Soçi: Erdoğan ve Putin'in masasında neler olacak?

Soçi: Erdoğan ve Putin'in masasında neler olacak?

Tahıl koridorunun açılmasının ardından Erdoğan ve Putin Soçi'de buluşuyor. Peki Türkiye yeni bir girişimde bulunabilir mi? Putin, Erdoğan'a Suriye operasyonu için yeşil ışık yakacak mı?
Politika
4 Ağustos 2022
Türkiye'de üretilen Bayraktar TB2 tipi SİHA - (22.02.2021)

Rusya Türk SİHA'larına talip iddiasına Kremlin'den yanıt

Rusya Türk SİHA'larına talip iddiasına Kremlin'den yanıt

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Moskova'nın, Bayraktar TB2'lere talip olduğuna ilişkin soruya verdiği yanıtta Putin-Erdoğan görüşmesinde askeri iş birliğinin gündeme geleceğini söyledi.
Politika
27 Temmuz 2022
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Soçi görüşmesi: Alman basınında "kirli anlaşma" yorumu

Politika
2 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

KPSS sınavı ile soru kitapçığı sorusu arasındaki benzerlik

10 soruda 2022-KPSS krizi nedir?

10 soruda 2022-KPSS krizi nedir?

Eğitim
11 saat önce
Türkiye'de bir eczane

Eczacılar "düşük kâr" grevine gidiyor

Eczacılar "düşük kâr" grevine gidiyor

Sağlık
12 saat önce
Tayvan'da bir yarı iletken (çip) üretim merkezi

TSMC: Tayvan geriliminin kilit oyuncusu

TSMC: Tayvan geriliminin kilit oyuncusu

Ekonomi
15 saat önce
Ana sayfaya dön