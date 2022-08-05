Soçi sonrasında Türkiye ve Rusya'dan ortak açıklama

Soçi'deki Erdoğan-Putin görüşmesi sonrası yayımlanan ortak açıklamada Suriye'de tüm terör örgütlerine karşı dayanışma ve eşgüdüm içinde hareket etmekte kararlı olunduğu bildirildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Soçi kentinde gerçekleştirilen görüşme sonrasında ortak basın açıklaması yayımlandı.

Açıklamada iki liderin, "Türkiye-Rusya ilişkilerinin, mevcut bölgesel ve küresel tüm sınamalara rağmen, karşılıklı saygı ve mütekabil çıkarların tanınması temelinde ve uluslararası yükümlülüklerle uyumlu olarak ilerletilmesi" yönünde ortak iradelerini teyit ettikleri belirtildi.

Erdoğan ve Putin'in, "Türkiye ile Rusya arasında var olan samimi, açık sözlü ve güvene dayalı" ilişkilerin bölgesel ve uluslararası istikrarın tesisi açısından kilit önem taşıdığına işaret ettiği kaydedildi.

Açıklamaya göre görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret hacminin "tespit edilen hedefler doğrultusunda ve dengeli bir temelde" artırılması, ekonomi ve enerji alanlarında karşılıklı beklentilerin mütekabiliyet çerçevesinde karşılanması; ulaştırma, ticaret, tarım, sanayi, finans, turizm ve inşaat gibi sektörlerde iş birliğinin güçlendirilmesi için somut adımlar atılması konularında mutabık kalındı.

"Terörle mücadelede dayanışma ve eşgüdüm"

Suriye konusunda da siyasi sürecin ilerletilmesine, Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün korunmasına vurgu yapıldı, "Suriye’de tüm terör örgütlerine karşı mücadelede dayanışma ve eşgüdüm içinde hareket etme kararlılığı" teyit edildi.

Açıklamada Libya'nın egemenliği, toprak bütünlüğü ve ulusal birliğine olan güçlü bağlılık vurgulanarak "İki lider, Libyalılar arasında mümkün olan en geniş mutabakat temelinde serbest, adil ve muteber seçimlerin düzenlenmesinin önemini vurgulamış ve BM himayesinde yürütülen Libya liderliğindeki ve Libya sahipliğindeki siyasi sürece desteklerini yinelemişlerdir" ifadesi kullanıldı.

Erdoğan ve Putin'in, Türkiye-Rusya Yüksek Düzeyli İş birliği Konseyi'nin bir sonraki toplantısının Türkiye'de gerçekleştirilmesi üzerinde de mutabık kaldığı belirtildi.

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