Slovenya Filistin'i devlet olarak tanıdı

İspanya, İrlanda ve Norveç'in ardından Slovenya da Filistin'i resmen devlet olarak tanıdı. Slovenya parlamentosunda yapılan oylamada Filistin'in devlet olarak tanınması kabul edildi. Dün akşam yaklaşık altı saat süren oturumda 90 sandalyeli parlamentoda 52 milletvekili Filistin'in devlet olarak tanınmasına ilişkin önerge lehinde oy verirken, muhalefet ise oylamayı boykot etti.

Slovenya parlamentosunda Filistin'in tanınmasının kabul edilmesinin ardından, meclis binası önünde Filistin bayrağı göndere çekildi.





"Umut ve barış mesajı"

Başbakan Robert Golob, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Filistin'in bugün egemen ve bağımsız bir devlet olarak tanınması, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistin halkına umut veriyor" dedi.

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, sosyal medya platformu X üzerinden yapılan paylaşımda "Sevgili Filistin halkı, Slovenya'nın bugün aldığı nihai karar bir umut ve barış mesajıdır. Ortadoğu'da sadece iki devletli çözümün kalıcı barış sağlayabileceğine inanıyoruz. Slovenya, her iki her iki ulusun da yani Filistinlilerin ve İsraillilerinin güvenliği için bıkmadan çalışmayı sürdürecek" ifadelerini kullandı.

Hafta başında eski Başbakan Janez Jansa'nın muhalefetteki Slovenya Demokrat Partisi (SDS) Filistin'in tanınması için bir referandum yapılmasını, böylelikle Filistin'in tanınması kararının geciktirilmesini istemişti. Parlamento Başkanı Urska Klakocar Zupancic ise bunun muhalefetin "referandum mekanizmasını suistimal etmesi" olduğunu belirterek, bu nedenle muhalefetin talebinin reddedildiğini ve doğrudan Robert Golob liderliğindeki merkez sol hükümetin sunduğu önergenin oylamaya sunulduğunu kaydetti.

Slovenya gazetesi Dnevnik'te sonuçları yayımlanan 600 kişi üzerinde yapılan bir ankete katılanların yüzde 60'ı Filistin devletinin tanınmasından yana görüş bildirmiş, yüzde 20'si buna karşı çıkmıştı.

Slovenya, Filistin'i devlet olarak tanıyan 147'nci ülke oldu.

İsrail ise Filistin'i tanıyan ülkelere tepki göstererek, bunu "terörizmin ödüllendirilmesi" olarak değerlendiriyor.

AFP, dpa/JD, EC

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