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Slovenya, Orta Avrupa'da bir ülke. İtalya, Hırvatistan, Macaristan ve Avusturya ile komşudur. Adriyatik Denizi'ne kıyısı vardır. Başkenti Ljubljana'dır.
1 Mayıs 2004'te Avrupa Birliği'ne katılan Slovenya'nın nüfusu yaklaşık 2 milyondur. DW Türkçe'nin Slovenya ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.
Gölleri, nehirleri, şelaleleri, dağları, ormanları, mağaraları ve birçok doğal güzelliğiyle Hırvatistan ile Slovenya sınırında bulunan Kolpa Vadisi, Avrupa'nın keşfedilmemiş gizli cenneti kabul ediliyordu. Ancak şimdi bu gizli cennetin ortasından üstü dikenli tellerle çevrili kilometrelerce uzanan çitler geçiyor.