Avusturya sınırında mülteci tatbikatı

2015 yılındaki gibi bir göçmen akınına uğramaktan korkan Avusturya hükümeti, Slovenya sınırında tatbikat yapıyor. Slovenya ise son 3 yılda sınırı geçen neredeyse hiç bir mülteci olmamasına rağmen yapılan tabikata tepkili.