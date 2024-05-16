Slovakya Başbakanı'nın durumu ciddiyetini koruyor

Dün silahlı saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Rusya yanlıları ve Batı yanlıları diye ikiye bölünen ülkede siyasiler kutuplaşmanın aşılması çağrısı yaptı.

Çarşamba günü uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Slovakya Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Robert Kalinak, suikast girişiminin ardından bugün başkent Bratislava'da düzenlenen olağanüstü Güvenlik Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, Fico'ya dört kurşunun isabet ettiğini belirterek, "Zor bir gece geçirdik. Doktorlar durumunu stabilize etmeyi başardı. Ancak yaralar çok komplike olduğu için maalesef durumu hâlâ çok ciddi" diye konuştu.

59 yaşındaki Fico, dün Handlova kentinde düzenlenen kabine toplantısı sonrasında açık alanda vatandaşlarla sohbet ederken silahlı saldırıya uğramış, Handlova'daki hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından ambülans helikopterle Banska Bystrica'daki hastaneye nakledilmişti. Hastane sözcüsü, iki ekip tarafından yapılan ameliyatın beş saat sürdüğünü bildirdi.

Başbakan Fico, ambülans helikopterle Banska Bystrica'daki hastaneye nakledilmişti Fotoğraf: Jan Kroslak/TASR via AP/picture alliance

"Saldırgan tek başına hareket etti"

Fico'ya ateş açan saldırgan, polis tarafından olay yerinde yakalanmıştı. Slovak medyasında çıkan haberlerde 71 yaşındaki zanlının daha önce bir özel güvenlik şirketinde çalıştığı ve bu nedenle silah ruhsatına sahip olduğu bilgileri paylaşıldı.

İçişleri Bakanı Matus Sutaj Estok, zanlının ilk sorgulamalarında saldırının siyasi nedenlere dayandığının açıkça ortaya çıktığını belirterek, zanlının tek başına hareket ettiğini ve herhangi bir siyasi gruba mensup olmadığını kaydetti.

Estok, zanlının geçen ayki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Fico'nun siyasi müttefikinin kazanmasından rahatsız olduğunu ve saldırıyı bu nedenle gerçekleştirdiğini belirttiğini açıkladı. İçişleri Bakanı, zanlının kasten cinayete teşebbüs suçlamasından yargılanacağını bildirdi.

Başbakan Fico'ya ateş açan saldırgan olay yerinde gözaltına alındı Fotoğraf: Radovan Stoklasa/AP Photo/picture alliance

"Rusya yanlısı" olmakla eleştiriliyordu

Sol popülist politikacı Fico, Eylül ayında Rusya yanlısı ve ABD karşıtı söylemlerle seçimleri kazanmış ve dördüncü kez başbakanlık koltuğuna oturmuştu. Fico'nun Ukrayna'ya askerî yardımları durdurması ve Avrupa Birliği'nin (AB) ortak iltica düzenlemesine uymayacağını açıklaması AB'de tepkiyle karşılanmıştı.

Rusya yanlısı tutum izlemekle suçlanan Fico, son olarak kamu televizyonu RTVS'yi lağvetme planı nedeniyle Cumhurbaşkanı, muhalefet partileri, medya kuruluşları ve AB'nin yoğun tepkisine neden olmuş, ülkede binlerce kişinin katıldığı protesto gösterileri düzenlenmişti. Geçen ay yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Fico'nun müttefiki Peter Pellegrini kazanmıştı.

İki siyasi cepheden "kutuplaşmayı aşma" çağrısı

Fico'ya yönelik suikast girişimi, ülkedeki kutuplaşmanın geldiği boyutların da sorgulanmasına yol açtı. Fico'nun siyasi rakiplerinden görevdeki Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova ile halefi Peter Pellegrini, televizyondan yayınlanan ortak açıklamalarında tüm siyasi partileri istişareye davet etti.

Görevdeki Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova (sağda) ile halefi Peter Pellegrini ortak açıklama yaptı Fotoğraf: Petr David Josek/ASSOCIATED PRESS/picture alliance

Caputova, "Artık nefret ve karşılıklı suçlamalardan oluşan bu habis sarmalın içinden çıkalım" çağrısı yaptı. Fico'ya yapılan saldırının bireysel bir eylem olduğunu belirten Caputova, "Ama bu yoğun nefret ortamı hepimizin ortak işidir" dedi. Konuşması boyunca Caputova'nın yanında duran Pellegrini de tüm siyasi partileri, Haziran ayındaki Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde "seçim kampanyalarını askıya almaya ya da en azından sınırlandırmaya" çağırdı.

Korumalara eleştiri

Diğer yandan Slovakya'da Başbakan'ın en az dört el ateş edilerek ağır yaralanmasının nasıl mümkün olabildiğine dair tartışmalar ve özel korumalara yönelik eleştiriler gündemde. Sosyal medyaya da yansıyan görüntülerde karın ve göğsünden yaralanan Fico'nun korumaları tarafından telaş içinde ve kaba hareketlerle sürüklenerek siyah bir otomobile bindirildiği ve olay yerinden uzaklaştırıldığı görülüyor.

Slovakya'nın eski Emniyet Genel Müdürü Stefan Hamran, Dennik N gazetesine yaptığı açıklamada, Fico'nun kendisinin daha birkaç hafta önce siyasilere yönelik silahlı saldırılar olabileceği uyarısı yaptığını hatırlattı. Fico'ya ateş açılmasına özel güvenlik ekibinin verdiği tepkiyi eleştiren Hamran, "Ortada kaos vardı. Bu çok açık görülüyor ve bu bir fiyasko" değerlendirmesinde bulundu.

Anayasal Yetkililer ve Diplomatik Misyonların Korunması Ofisi'nin eski başkanı Juraj Zabojnik de TA3 televizyonuna yaptığı değerlendirmede Başbakan'ın korumalarını eleştirerek "Eğer dört ya da beş el ateş açılabiliyorsa suçlanacak birileri vardır. Başbakan'ın önünde duran hiçbir koruma görmedim" dedi.

AFP,dpa / BK,ET

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