Siyasi mahkûmların gözü AYM’de

Anayasa Mahkemesi, cezaevlerindeki hükümlülere infaz indirimi getiren düzenlemenin iptali talebini esastan karara bağlayacak.Görüşme öncesinde hazırladığı raporu heyete sunan AYM raportörü, olumsuz görüş bildirdi. Yüksek Mahkeme'den iptal kararı çıkması halinde, infaz indiriminden yaptıkları konuşma veya yazdıkları yazılar nedeniyle cezaevinde olan gazeteci ve siyasetçilerin de arasında olduğu "siyasi mahkûmlar" da yararlanacak.

MHP’nin ısrarı üzerine cezaevindeki belli suçlardan hüküm giyen mahkûmlara infaz indirimi getiren yasal düzenleme, AKP tarafından geçen yıl mart ayında TBMM’ye sunulmuştu. Artan koronavirüs vakaları nedeniyle cezaevlerini rahatlatmak amacıyla getirildiği açıklanan teklif, AKP ve MHP'li vekillerin oylarıyla Nisan 2020'de yasalaşmıştı.

Alaattin Çakıcı

Çakıcı da tahliye edildi

Yasa; terör, cinsel suçlar ile kasten öldürme ve yaralamanın dışındaki suçlardan hüküm giyenlere yarı oranında infaz indirimi getirdi. Açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler de yasa kapsamında koronavirüs iznine çıkarıldı. Düzenleme kapsamında yaklaşık 90 bin hükümlü tahliye edildi. Bunlar arasında suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı da yer aldı.

Bunun üzerine CHP, infaz paketinin usulden ve esastan iptali talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Düzenlemenin "genel af" niteliğinde olduğunu belirten CHP, yasanın tümünün iptalini talep ederken, hükümlüler arasında suça göre ayrım yapması nedeniyle yasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu da vurguladı.

AYM, usulden iptali bir oy farkla reddetti

Yüksek Mahkeme, önce yasanın usulden iptali talebini 17 Temmuz 2020 tarihinde görüştü. Mahkeme, 7’ye karşılık 8 oyla iptal talebini reddetti. Bir üye daha yasanın iptali talebi yönünde oy kullansaydı, düzenleme tümden iptal edilecekti. AYM Başkanı Zühtü Arslan’ın arasında bulunduğu 7 üye, düzenlenmenin "af niteliğinde" olduğunu, bu nedenle 360 milletvekilinin oyuyla kabul edilmesi gerektiğini belirterek karşı oy kullandı.

Raportörden olumsuz görüş

Yüksek Mahkeme, yasanın esastan iptali talebini ise 14 Temmuz Çarşamba günü görüşecek. Görüşme öncesinde görevlendirilen raportör, raporunu tamamlayarak heyete sundu. Raporda, iptal talebinin reddedilmesi istendi. Raporun, AYM üyeleri açısından bağlayıcılığı bulunmuyor.

Eğer AYM’den iptal kararı çıkarsa, infaz indirimi düzenlemesi genişleyecek. Yasadan terör, cinsel suçlar ve adam öldürmeden yatanlar da yararlanacak. Özellikle hakkında yazdıkları yazı veya yaptıkları konuşma nedeniyle "terör"den dava açılan siyasetçi ve gazeteciler de iptal kararından yararlanacak. İptal kararı, 30 Mart 2020 tarihinden önce işlenen bütün suçları kapsayacak

Ret çıkması halinde ise "siyasi mahkûmlar" infaz paketinden yararlanamayacak.

Alican Uludağ

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