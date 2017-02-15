Siyasetçilerden Almanya'ya göçün 60'ıncı yıl dönümü için kutlama mesajları

Türkiye ile Almanya arasında imzalanan İşgücü Anlaşması'nın 60'ıncı yıl dönümü vesilesiyle çok sayıda siyasetçi kutlama mesajı yayınladı.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) eski Genel Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel Twitter hesabından yaptığı Türkçe paylaşımda, "Bugün Türkiye ile Deutschland arasında 30 Ekim 1961 tarihinde imzalanmış olan 'İş Gücü Anlaşmasının' 60. yıl dönümüdür. Bu özel günde, Almanya'daki Türkiye kökenli milyonlarca vatandaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili, Federal Meclis'e 26 Eyül'deki seçimlerle giren Serap Güler ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Almanya'ya iş gücü anlaşmasıyla gelen ve 40 yıl boyunca çalışan madenci babasıyla çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı. Güler. "Babam 23 Ekim 1963 yılında misafir işçi olarak Almanya'ya geldi. Bu, 30 Ekim 1961 tarihinde imzalanan Türkiye ile imzalanan işgücü anlaşması sayesinde oldu. Bundan tam 60 yıl önceydi. Teşekkürler baba, teşekkürler buraya gelen nesil! Buraya gelip kaldığınız için" dedi. Güler paylaşımında 6 aylığına çalışmaya gelen babasının 58 yıl boyunca Almanya'da kaldığını ve bu yıl Mayıs ayında vefat ettiğini hatırlattı ve o yıllarda gelenlerin zor koşullardaki çalışma koşullarına dikkat çekti.

Babası Almanya'ya misafir işçi olarak gelen bir başka milletvekili, Yeşiller milletvekili Canan Bayram da 60'ıncı yıl dönüm vesilesiyle bir paylaşım yaptı. Bayram, "Buraya kalmak için geldik. Ailem 60'lı yıllarda Türkiye'den Almanya'ya, seçim bölgem Kreuzberg'deki birçok insan gibi misafir işçi olarak geldi. 60 yıllık işgücü anlaşması milyonlarca kez başarılı bir katılım ama aynı zamanda acı dışlanma deneyimlerini de içinde barındırıyor" dedi.

Ailesi misafir işçi olarak gelen bir başka Yeşiller milletvekili ise Cem Özdemir. Özdemir de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ailem binlerce diğer göçmen gibi 60'lı yıllarda çok sert koşullarda çalıştı ve ekonomik mucizeye katkı sağladı. Bizim aile hikayemiz bu ülke tarihinin bir parçası haline geldi ve biyografilerimiz de başarının bir parçası oldu" dedi.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Schleswig-Holstein Eyalet Teşkilatı Başkanı Serpil Midyatlı da 60'ıncı yıl dönüm vesilesiyle paylaşım yapan siyasetçilerden biri oldu. Midyatlı aile fotoğrafını paylaşarak, "Almanya ile Türkiye arasında 60 yıl önce işgücü anlaşması imzalandı. Öncelik bugünkü yaşamımızı mümkün kılmak için mücadele eden aileme müteşekkirim" dedi.

DW / HT,BÖ

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