Sinovac'ın Türkiye'deki Faz-3 ara sonucu: Yüzde 83,5 etkili

Çin ilaç şirketi Sinovac'ıngeliştirdiği CoronaVac aşısının Türkiye'deki Faz-3 çalışmalarının ara sonuçları aşının iki dozunun yüzde 83,5 etkili olduğunu ortaya koydu.

18-59 yaşları arasında 10 binden fazla gönüllünün katılımıyla yapılan çalışmaların sonucunun yer aldığı makale The Lancet dergisinde yayımlandı. 14 Eylül 2020 ile 5 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmada araştırma protokolüne uygun grupta 6 bin 559 kişiye (yüzde 65,4) iki doz aşı, 3 bin 470 (yüzde 34,6) kişiye ise iki doz placebo (ilaç görünümlü ama etkisi olmayan madde) yapıldı.

43 günlük gözlem sırasında aşılanan grup içerisinde 9 kişide PCR testiyle de doğrulanan semptomatik Covid-19 tespit edildi. Placebo yapılan grup içerisinde ise ikinci dozun yapılmasından 14 gün sonra 32 vaka görüldü. Bu sonuçlara göre aşının etkinlik oranının yüzde 83,5 olduğu kaydedildi.

Makalede "CoronaVac PCR ile doğrulanan semptomatik Covid-19 karşısında emniyetli bir yüksek etkinliğe ve tolore edilebilir bir profile sahiptir" denildi.

Gamma varyantına karşı daha az etkili

Sinovac aşısıyla ilgili Brezilya'da yapılan bir başka araştırmada da aşının Sars-CoV-2'nin Gamma varyantına karşı daha az etkili olduğu görüldü.

Campinas Üniversitesi tarafından yapılan araştırmanın sonuçları The Lancet Microbe'da yayımlandı. Makalede aşı sonrası oluşan antikorların Gamma varyantı karşısında koronavirüsün daha önceki formu karşısında olduğu kadar etkili olmadığı ve varyantın aşılanmış kişilerde de yayılabileeği ifade edildi.

DW, AFP / EC, HS

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