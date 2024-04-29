Sinan Ateş iddianamesi mahkemeye gönderildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmayı 1 yıl 4 ay sonra tamamlayarak hazırladığı iddianameyi Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Sinan Ateş, Ankara'nın Çukurambar semtinde 30 Aralık 2022 tarihinde tetikçi Eray Özyağcı tarafından beş kurşunla öldürülmüştü.

Dört savcının değiştiği soruşturma kapsamında bugüne kadar 22 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında tetikçinin yanı sıra Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın Özel Kalem Müdürü ve Yardımcısı Emre Yüksel, eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş, MHP'li avukat Serdar Öktem, MHP İstanbul İl Yöneticisi Ufuk Köktürk, özel harekat polisleri Aşkın Mert Gelenbey ve Murat Can Çolak ile cinayet büro komiseri M.E.A. da yer alıyor.

Soruşturma dosyası, yeni yılda tamamen Başsavcıvekili Ahmet Altun'a devredildi. Soruşturmayı tamamlayan Altun, hazırladığı iddianameyi Ayhan Bora Kaplan davasına da bakan Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi için 15 günlük süresi bulunuyor.

Sinan Ateş cinayetiyle ilgili soruşturma sırasında dönemin MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un cinayetten hemen sonra eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş tarafından Face Time üzerinden arandığı öğrenilmişti.

AU/HS

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