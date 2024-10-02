Sinan Ateş davasında karar açıklandı

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı. 5 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Hukuk ve Adalet

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin Ankara 32’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 22 sanıklı davada karar açıklandı.

Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülen davada mahkeme heyeti tetikçi olmakla suçlanan sanık Eray Özyağcı'ya "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve Selman Bozkurt'a yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 13 yıl hapis cezası verdi.

Vedat Balkaya "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve müşteki Selman Bozkurt'a yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Doğukan Çep, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilirken, Tolgahan Demirbaş'a ‘tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

Mahkeme Sanık Suat Kurt'u da "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve müşteki Selman Bozkurt'a yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 13 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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