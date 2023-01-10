Sinan Ateş cinayetine ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada ilk kez Sinan Ateş cinayetine değindi. Konuşmasında doğrudan Sinan Ateş ismini anmayan Bahçeli, "Madem herkes sırasını savdı, madem herkes eteğindeki irili ufaklı taşları döktü, o halde şimdi söz sırası bize gelmiş demektir" dedi.

Sözlerini "30 Aralık 2022 Cuma günü, Ankara'nın Çukurambar semtinde hunhar bir suikast vuku buldu" şeklinde sürdüren Bahçeli, cinayetin gölgesinin birdenbire MHP'ye düşürülmek istendiğini, bir iç hesaplaşmanın olduğu iddiasının gündemde tutulduğunu söyledi. Bahçeli, "Böyle zamanlar duygusal taşkınlığın akli melekeleri kilitlediği kaotik ve kargaşa zamanlarıdır. Ve dikkat, temkin, tedbir, sabır, uyanıklık şarttır. Üstelik bu sıkıntılarla karılmış zamanlar, fitnenin sadağından çıkmış ok gibi sağa sola saplanmak için hedef aradığı alacakaranlık zamanlardır" dedi.

"Kanlı saldırı gerçekleştikten hemen sonra, adeta tek bir merkezden emir alınmış gibi MHP'ye organize bir saldırının ivme kazandığını" söyleyen Bahçeli, olayın MHP ve Ülkü Ocakları'yla ilgisi olmadığını vurguladı. Bahçeli, "Devamlı kundaklayıp kurutmaya çalışan etki ajanları, içimizden devşirilmiş siyaset artıkları, HDP'sinden CHP'sine, komünistinden bölücüsüne, FETÖ'cüsünden PKK'lısına kadar tüm şirret ve nefret odakları bizi cinayetle aynı karede göstermek gibi vahim bir günaha ortak oldular" ifadelerini kullandı.

Sinan Ateş, 30 Aralık'ta Ankara'da öldürüldü Fotoğraf: Privat

Bahçeli, "Cinayeti müfterilik şovuna dönüştüren, itibar cellatlığını pusula yapan, Cumhur İttifakı'nı sarsmayı ve MHP'yi anılan saldırıyla irtibatlandırmak için binlerce FETÖ hesabı açıldı" iddiasında bulundu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı

Milletvekillerinin "ahlaksızca" suçlandığını, Başkanlık Divanı üyesi arkadaşlarının töhmet altında bırakıldığını, Ülkü Ocakları'nın "hain bir kuşatmaya" alındığını savunan Bahçeli, MHP'ye cinayetin ihale edilmek istendiğini kaydetti. Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak "Ne tuhaf ki, Ülkücüyü öteki gören, Mehmetçik katilleriyle el birliği yapan Kılıçdaroğlu da geçen hafta paylaştığı bir sosyal medya mesajıyla, suskunluğumuzun nedenini sorma gereği duydu. Sayın Kılıçdaroğlu, suskun değilim, sadece firavun taktiklerinizi, edepsiz imalarınızı, seviyesiz ithamlarınızı seyredip gerekli notlarımı aldım, alıyorum" şeklinde konuştu.

"Bir cinayet üzerinden siyasi kurgu yapanlara tekrar haykırıyorum ki adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır" diyen Bahçeli, MHP'yi suç örgütleriyle ilişkilendirenlerin karşısında olacaklarını kaydetti. Bahçeli, "İşleyen yargı sonucunu sabırla bekleyip suikastın maksat ve motivasyonunun iç örgüsünü tam anlamıyla görmek kanaatimce en doğru olanıdır" dedi.

Ne olmuştu?

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, 30 Aralık 2022'de Ankara'nın Çukurambar semtinde vurularak öldürüldü. Olayla ilgili olarak soruşturma devam ederken MHP ve Ülkü Ocakları yönetiminin Sinan Ateş'e cephe aldığı iddiaları gündeme geldi. Soruşturma kapsamında aralarında MHP İstanbul İl Başkanı Ufuk Köktürk ile iki özel harekat polisi de olmak üzere 13 kişi tutuklandı.

DW/HS,EC