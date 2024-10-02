Sinan Ateş cinayeti davasında MHP neden gündeme geliyor?

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Sinan Ateş cinayeti ile MHP'ye "operasyon çekildiğini" öne sürmesine karşın, dosyadaki delillerin birçoğu Ülkü Ocakları yöneticileri ile MHP'li bazı isimlere işaret ediyor.

Sinan Ateş cinayeti davasında Ülkü Ocakları ve MHP sıklıkla gündeme gelirken, MHP ise bu dava ile adının birlikte anılmasına tepki gösteriyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de dün partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, Sinan Ateş davasıyla MHP'ye operasyon çekildiğini öne sürerek, "Ne Ülkü Ocakları'nı ne Milliyetçi Hareket Partisi'ni çiğnetmem" iddiasında bulundu.

Peki, Sinan Ateş davasında neden Ülkü Ocakları ve MHP sık sık gündeme geliyor?

Bahçeli'nin açıklamalarının aksine Sinan Ateş cinayeti davasında sık sık MHP ve Ülkü Ocakları'nın adının geçmesi dosyadaki şüphelilere ve delillere dayanıyor.

Sinan Ateş, 30 Aralık 2022 tarihinde tetikçi Eray Özyağcı tarafından öldürüldü. Tetikçinin organize edilmesini Doğukan Çep sağlarken, Vedat Balkaya tetikçiyi getiren ve kaçıran motosikleti kullandı. Suat Kurt ise olay yerinde keşif yaptı. İki özel harekât polisi ise tetikçiyi Ankara'ya getirdi. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Sinan Ateş cinayeti davasında bugün açıklanan kararlara göre Eray Özyağcı, Doğukan Çep, Vedat Balkaya ve Suat Kurt, "tasarlayak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum oldu.

Cinayeti planlayan eski Ülkü Ocakları yöneticisi

Ancak soruşturma savcılarına göre cinayet kurgusu bu kadar dar çerçevede gerçekleşmedi. Davanın iddianamesinde cinayetin tasarlanmasında eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş baş aktör olarak gösteriliyordu. Mahkeme, Tolgahan Demirbaş'ı "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel ise cinayete yardım etmekle suçlanıyordu. Emre Yüksel'e de "tasarlayak kasten öldürme" suçundan 18 yıl hapis cezası verildi. Demirbaş'ın, cinayetin ardından tetikçiyi Gölbaşı'nda bırakılan konumdan aldığı tespit edilmişti. Emre Yüksel'in telefonunda Tolgahan Demirbaş'ın tetikçinin bırakıldığı konum çıkmıştı. Yine Tolgahan Demirbaş ve Emre Yüksel, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın makam aracıyla tetikçiyi Bolu üzerinden İstanbul'a kaçırmakla suçlanıyor.

MHP lideri Devlet Bahçeli ve öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş Fotoğraf: Privat

Diğer yandan eski Ülkü Ocakları yöneticisi MHP'li Avukat Serdar Öktem de cinayetle suçlanan başka bir isim oldu. Öktem'in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi. Öktem, aynı zamanda Doğukan Çep ve davada beraatine karar verilen eski MHP İstanbul İl Yöneticisi Ufuk Köktürk'ün geçmişte avukatlığını yapıyordu. Öktem'in cinayetin yaşandığı gün Bursa'dan Ankara'ya, oradan da Bolu'ya geçtiği belirlenmişti. Tutuklanan Öktem, telefonunun şifresini savcılıkla paylaşmadı. Doğukan Çep de bir dönem Ülkü Ocakları'na gidip gelen bir isim.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı bir numara

Ancak bu isimlerin üzerinde ise halen soruşturması devam eden Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın olduğu iddia ediliyor. Ahmet Yiğit Yıldırım, soruşturmada dosyası ayrılan 17 isim arasında yer alıyor.

Yıldırım hakkında yurt dışı çıkış yasağı bulunuyor. Dosyadaki yazışmalara göre Yıldırım, Sinan Ateş'in takip edilmesi ve adresinin bulunması emrini doğrudan Tolgahan Demirbaş'a Mart 2022'de verdi. Bu tarih, aynı zamanda Mersin'de eski Ülkü Ocakları İl Başkanı Çağrı Ünel'e saldırı girişimi tarihinden öncesine denk geliyor.

Yıldırım'ın talimatı üzerine Tolgahan Demirbaş, eski MİT mensubu Çağlar Zorlu ve eski Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amiri Mustafa Ensar Aykal'dan Sinan Ateş ile ilgili bilgi talebinde bulundu. Ahmet Yiğit Yıldırım, 28 Mart 2022 tarihinde Tolgahan Demirbaş'a Sinan Ateş'in yurt dışından dönüp dönmediğini sordu. Demirbaş da havalimanı kayıtlarından baktırarak Ateş'in döndüğünü Yıldırım'a bildirdi.

Cinayete birçok Ülkü Ocakları yöneticisinin de adının karıştığı iddia ediliyor. Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Ömer Şanlı hakkında da cinayet soruşturması sürüyor ve hakkında yurt dışı çıkış yasağı bulunuyor. Ahmet Yiğit Yıldırım'ın bir diğer yardımcısı olan Burak Kılıç'ın 8 Nisan 2022'de Sinan Ateş'in Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki evinin önünde keşif yapmaya gittiği, buranın fotoğraf ve videolarını çekerek Tolgahan Demirbaş'a gönderdiği öne sürülüyor. Kılıç, Sinan Ateş'in öldürüldüğü gün saat 15.16'da Tolgahan Demirbaş'a "Gel abi benim odaya" şeklinde mesaj attı, saat 17.55 ve 17.57'de iki kez Demirbaş ile telefonda görüştü. Kılıç hakkında soruşturma yürütülüyor.

Sinan Ateş'in son anları To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ülkü Ocakları Ankara İl Başkan Yardımcısı Suat Yılmazzobu'nun, Sinan Ateş'e ilişkin bilgi toplama sürecinde rol aldığı iddia ediliyor. Bilirkişi raporuna göre, Tolgahan Demirbaş, 7 Nisan 2022'de Yılmazzobu'ya Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in kimlik numarasının da bulunduğu bilgileri içeren bir ekran görüntüsü atarak Ateş'in adresini istedi. Yılmazzobu, bir gün sonra Ateş'e ait Yenimahalle'deki ev adresini, "Abi telefon numarası aktifmiş" diyerek Demirbaş'a gönderdi. 12 Nisan'da ise Demirbaş'a "numara ve adresten bir şey çıkıp çıkmadığını" soran Yılmazzobu, "Abi aramızda kalsın da Muhabbet Başkan Şakir (kardeşi) ile konuşmuş. Ekibi kurduk kafasına sıkacaklar demiş" dedi. Demirbaş da bu kişiye "Biz de merakla bekliyoruz" yanıtını verdi. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a saldırı olayında kullanılan araç, Yılmazzobu adına kiralanmıştı. Ancak bu isme dava açılmadı.

Tolgahan Demirbaş, Esenboğa Havalimanı'nda çalışan eski Çubuk Ülkü Ocakları Başkanı Gürsel Horat'tan ise Sinan Ateş'in 16 Mart 2022 tarihli uçuş bilgilerini sorgulamasını istedi. Horat da Ateş'in uçuş bilgilerini şüpheli Tolgahan Demirbaş'a Çağrı Ünel'in saldırıya uğradığı gün gönderdi. Horat, bu mesajı gönderirken "Başkanım siz daha iyi bilirsiniz, Sinan silahla geliyordu limana, Haluk'un oradan da geçebilir" dedi. Demirbaş da "Bence de öyle olacak, ona göre yapacağız planı" karşılığını verdi.

Dönemin MHP Milletvekili Olcay Kılavuz da şüpheli

Dönemin MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz da Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında şüpheli olarak soruşturulan isimlerden biri. Kılavuz'un, tetikçiyi İstanbul'a bıraktıktan sonra Ankara'ya dönen Tolgahan Demirbaş'ı 31 Aralık 2023 gecesi Bağlıca'daki evinde sakladığı iddia ediliyor. Olcay Kılavuz, cinayetten yarım saat sonra Tolgahan Demirbaş'ı iki kez aradı.

MHP Bolu Milletvekilinin de adı geçti

Sinan Ateş cinayetinin tetikçisi Eray Özyağcı'nın cinayetin hemen ardından geçici olarak bırakıldığı Bolu'daki bir yayla evinde saklanmasıyla ilgili de MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül'ün adı geçti. Cinayetten yaklaşık bir ay sonra dönemin Bolu Ülkü Ocakları İl Başkanı olan İsmail Akgül'ün Bolu'daki baba evinin polis tarafından arandığı, babasına ait aracın Ankara'ya getirilip parmak izi araştırması yapıldığı dosyadaki bilgilere yansımıştı. Tolgahan Demirbaş'ın kullandığı aracın da Bolu'dayken dönemin MHP Bolu İl Başkanı İlhan Durak'a ait araçla aynı anda kameraya yakalandığı belirlendi.

Ayşe Ateş dört ismi suçluyor

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş Fotoğraf: ANKA

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ve annesi Saniye Ateş, dava sürecinde yaptıkları açıklamalarda cinayetten dolayı MHP Genel Başkan Yardımcıları İzzet Ulvi Yönter, Semih Yalçın, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ve eski MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'u sorumlu tuttu.

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