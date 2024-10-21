Seul'den Moskova'ya 'Kuzey' notası

Kuzey Kore'nin Ukrayna savaşına katılmak üzere Rusya'ya asker gönderdiği iddiası bölge ülkeleri arasında tansiyonu artırdı.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Rusya Büyükelçisi Georgy Zinoviev'e nota verdi, hükümetin protestosunu resmen iletti. Kuzeyli askerlerin derhal Rusya'dan geri çekilmesini talep eden Bakan Yardımcısı Kim Hong-kyun, komşu ülke birliklerinin Ukrayna savaşına katılmasının ilgili Birleşmiş Milletler anlaşmalarının ihlali anlamına geldiğini belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafları itidalli davranmaya davet etti.

Rusya'dan Pyongyang ile işbirliğinin Seul'e bir tehdit oluşturmadığı açıklaması geldi. Rus Büyükelçiliğinden yapılan duyuruda, "Rusya-Kuzey Kore işbirliği Güney Kore'nin çıkarları aleyhine değil" denildi.

NATO Genel Sekreteri Rutte'den uyarı

Güney Kore istihbarat ajansı geçen hafta bin 500 Kuzeyli askerin gemiyle Rusya'ya taşındığını, Ukrayna savaşına katılmak üzere halihazırda Rusya'daki üslerde beklediklerini açıklamıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Pyongyang'ı Rusya'ya destek için 10 bin asker göndermeye hazırlanmakla suçlamıştı.

Geçen hafta Kuzey Koreli askerlerin Ukrayna savaşına katıldıklarına dair kanıt bulunmadığını söyleyen NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, bugün yaptığı açıklamada eğer Kuzey Kore Rusya'nın yanında Ukrayna ile savaşmak için cepheye asker göndermişse bunun "çatışmanın ciddi şekilde tırmandırılması" anlamına geleceğini söyledi.

Rutte Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile bir telefon görüşmesi de gerçekleştirdi.

Reuters,AFP / MUK,EC

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