Sen Nehri'nde yüzen Alman olimpiyat sporcuları hastalandı

Yüzme yarışlarını Sen Nehri'nde yapma fikri Paris Olimpiyatları'nın en tartışmalı kararlarından biri oldu. Son olarak üç Alman yüzücünün Sen'de yarıştıktan sonra hastalandığı açıklandı.

Almanya'nın Olimpiyat Sporları Konfederasyonu, Paris 2024 Oyunları'nda Sen Nehri'nde yapılan yüzme yarışlarına katılan üç Alman sporcunun hastalandığını duyurdu.

Konfederasyon söz konusu sporcuların isimlerini açıklamadı. Ancak Alman yüzücü Leonie Beck sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Sen Nehri'ndeki kadınlar 10 kilometre yarışından sonra hastalandığını duyurdu. Instagram'dan kinayeli bir ifadeyle "Sen'in su kalitesi onaylandı" diye paylaşım yapan Beck, "Dün dokuz kez kustum + ishal" diye yazdı. Alman Olimpiyat Sporları Konfederasyonunun açıklamasında, "Bulantı, kusma ve ishal şikayetleri bulunan iki Alman kadın yüzücü (Cuma günü) ayakta tedavi edildi. Bu sabah itibarıyla kendilerini çok daha iyi hissediyorlar. Benzer semptomlar gösteren bir başka yüzücü ise hâlihazırda Alman doktorlar tarafından tedavi ediliyor" ifadeleri yer aldı. Daha sonra üç sporcunun da iyileştiği duyuruldu.

Kadınlar 10 kilometre yarışında İtalyan yüzücü Ginevra Taddeucci ve Alman Leonie Beck'in (sağda) mücadelesi Fotoğraf: Lisa Leutner/REUTERS

Sporcuların hastalığının, Olimpiyat Oyunları boyunca kirlilik seviyesi tartışma konusu olan Sen Nehri'yle bağlantısı henüz kesinlik kazanmadı.

Yüzmenin 100 yıldır yasak olduğu Sen'de Olimpiyat Oyunları öncesi başlatılan kapsamlı temizlik çalışmasına rağmen nehrin ne kadar güvenli olduğu tartışma konusu. Paris Olimpiyatları'nda bazı yarışlar su kalitesi istenen düzeyde olmadığı için ertelenmek zorunda kaldı.

Paris Oyunları kapsamında kadınlar triatlon yarışması da Sen Nehri'nde yapıldı. Fotoğraf: IAIN MCGREGOR/Imago Images

Tunçelli: Gerçekten rahatsız ediciydi

Paris 2024'te toplam 53 yüzücü Sen Nehri'nde yarışırken sporcuların tepkileri birbirinden farklı oldu.

Türk takımından milli yüzücü Kuzey Tunçelli nehrin kirliliğiyle ilgili olarak DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, "Sen Nehri'nde yüzmek gerçekten hiç rahat değildi. Her saniye çıkmayı düşündüm. Kulacımı attığım zaman pislikten midir bilmiyorum elimi göremiyordum, o kadar bulanıktı su. Ve gerçekten rahatsız edici bir durumdu" demişti. Tunçelli, "Gerçekten çok büyük bir risk yani hastalanmak, bu hastalığı atlatabilmek hem sporcuya hem sporcunun gelişimine hem de benim genç yaşımda gerçekten büyük risk" diye eklemişti.

Belçika yüzme takımı bir sporcunun E. coli bakterisi nedeniyle hastalandığı bildirilince yarışlardan çekildi. Portekiz Olimpiyat Komitesi de triatlon sporcusu Vasco Vilaca'da yarış sonrası mide-bağırsak enfeksiyonuyla uyumlu semptomlar görüldüğünü duyurdu.

Portekizli yüzücü Vasco Vilaca da Sen Nehri'nde yüzdükten sonra hastalandı. Fotoğraf: Paul Hanna/UPI Photo/picture alliance

Paris'te bir altın ve bir bronz madalya kazanan İrlandalı sporcu Daniel Wiffen ise gördüğü test sonuçlarına göre Sen Nehri'ndeki E. coli bakterisi oranının normalde yarıştığı yüzme havuzlarından daha az olduğunu söyledi. Hollandalı şampiyon yüzücü Sharon van Rouwendaal da biraz su yuttuğunu, "soğuk ve güzel" olduğunu söyledi.

DW,AP / MUK,CÖ

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