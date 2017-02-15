 Seçimlere müdahale tartışması: Rusya, ABD′li büyükelçiyi çağırdı | DÜNYA | DW | 10.09.2021

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DÜNYA

Seçimlere müdahale tartışması: Rusya, ABD'li büyükelçiyi çağırdı

Moskova, ABD'li teknoloji devlerinin Rusya'da yapılacak seçimlere müdahale ettiği gerekçesiyle Amerikan büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

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ABD ile Rusya arasındaki "seçimlere müdahale" suçlamalarında roller değişti. Bu kez de Moskova, ABD'li teknoloji devlerinin Rusya'da yapılacak parlamento seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle Amerikan büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan'ın çağrılmasıyla ilgili Telegram üzerinden açıklamada bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, "Sadece bir sebep var: Rusya seçimlerine müdahale" ifadesini kullandı. Rus sözcüsü, "Umarım Amerikan diplomatlar bunu bu şekilde Washington'a bildirirler" diye ekledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan ayrı bir açıklamada da Moskova'nın elinde ABD'deki teknoloji devlerinin bu ay içinde düzenlenecek seçim öncesi Rus yasalarını ihlâl ettiğine dair "inkâr edilemez kanıtlar" bulunduğu belirtildi. Açıklamada, bunların hangi Amerikan şirketleri olduğu ya da hangi yasaların ihlâl edildiği konusunda bilgi verilmedi.

"Kabul edilemez"

Büyükelçi Sullivan ile Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov arasındaki görüşmede, ABD tarafına "bu bağlamda Rusya'nın iç işlerine müdahale edilmesinin kesinlikle kabul edilemez olduğunun" iletildiği açıklandı.

Moskova geçtiğimiz günlerde Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin "Akıllı Oy" projesi kapsamındaki cep telefonu uygulamasını kaldırmayı reddeden Apple ve Google'ı uyarmıştı. Rusya Federal Radyo ve Televizyon Denetim Kurulu (Roskomnadzor), uyarılarının dikkate alınmamasının seçimlere müdahale olarak değerlendirilebileceğini belirtmişti.

Moskova ile Washington arasındaki ilişkiler Rusya'nın ABD'deki seçimlere Donald Trump lehinde müdahale ettiğine dair suçlamalar dâhil birçok konu nedeniyle uzun süredir gergin.

DW,rtr,AFP/CÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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