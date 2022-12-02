SDG: IŞİD'e karşı tüm ortak operasyonlar durduruldu

Suriye Demokratik Güçleri, IŞİD'e karşı ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonla birlikte yürüttükleri tüm ortak operasyonları Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgeye yönelik bombardımanları nedeniyle durduklarını duyurdu.

Türkiye'nin Suriye'de kara operasyonuyla da hedef almaya hazırlandığı SDG'nin sözcüsü Aram Henna, Reuters'a yaptığı açıklamada, "koalisyonla yürütülen tüm koodirnasyon ve ortak terörle mücadele operasyonlarının" yanı sıra "düzenli olarak gerçekleştirilen tüm ortak özel operasyonların" durdurulmuş olduğunu söyledi.

SDG komutanı Mazlum Abdi de Salı günü yaptığı açıklamada, Türkiye'nin hava bombardımanları nedeniyle ortak operasyonların "geçici olarak durdurulduğunu" belirtmişti. Abdi, IŞİD'e karşı mücadelede elde edilen kazanımların da "tehlikede" olabileceğini öne sürmüştü.

Pentagon "durmadı" demişti

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Pentagon sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder ise SDG ile gerçekleştirdikleri ortak devriyelerin sayısını azalttıklarını belirtmişti. SDG devriye sayısını düşürünce ABD'nin de buna uyduğunu ifade eden Ryder, IŞİD'e yönelik operasyonlarınsa durmadığının altını çizmişti.

Türkiye'yi olası kara operasyonu konusunda da uyaran Ryder, "Çatışmaların devam etmesi, özellikle de bir kara harekâtı, dünyanınIŞİD'e karşı güçlükle elde ettiği kazanımlarıciddi şekilde tehlikeye atıp bölgeyi de istikrarsızlaştıracaktır" demişti.

Ertesi gün de ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Türk mevkidaşı Hulusi Akar'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Suriye'de bir kara operasyonu gerçekleştirilmesine "güçlü" şekilde karşı çıktığını iletmişti.

Taksim'de 13 Kasım'da gerçekleşen patlamadan YPG'yi sorumlu tutan Ankara, bu saldırıdan bir hafta sonra Suriye'deki YPG hedeflerini havadan vurmaya başlamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Kasım'da yaptığı açıklamada, "en uygun olan vakitte" karadan da Suriye'nin kuzeyinin vurulacağını belirtmişti. Türkiye tarafından PKK'nın Suriye'deki uzantısı olarak görülen YPG, SDG'nin ana omurgasını oluşturuyor.

DW,rtr/CÖ,BK