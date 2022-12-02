  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Suriye'de Operasyon
Enerji Krizi
Ukrayna Savaşı
Fotoğraf: Getty Images/AFP/D. Souleiman
PolitikaTürkiye

SDG: IŞİD'e karşı tüm ortak operasyonlar durduruldu

1 saat önce

Suriye Demokratik Güçleri, IŞİD'e karşı ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonla birlikte yürüttükleri tüm ortak operasyonları Türkiye'nin gerçekleştirdiği bombardıman nedeniyle durdurduklarını açıkladı.

https://p.dw.com/p/4KNln

Suriye Demokratik Güçleri, IŞİD'e karşı ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonla birlikte yürüttükleri tüm ortak operasyonları Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgeye yönelik bombardımanları nedeniyle durduklarını duyurdu.

Türkiye'nin Suriye'de kara operasyonuyla da hedef almaya hazırlandığı SDG'nin sözcüsü Aram Henna, Reuters'a yaptığı açıklamada, "koalisyonla yürütülen tüm koodirnasyon ve ortak terörle mücadele operasyonlarının" yanı sıra "düzenli olarak gerçekleştirilen tüm ortak özel operasyonların" durdurulmuş olduğunu söyledi.

SDG komutanı Mazlum Abdi de Salı günü yaptığı açıklamada, Türkiye'nin hava bombardımanları nedeniyle ortak operasyonların "geçici olarak durdurulduğunu" belirtmişti. Abdi, IŞİD'e karşı mücadelede elde edilen kazanımların da "tehlikede" olabileceğini öne sürmüştü.

Pentagon "durmadı" demişti

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Pentagon sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder ise SDG ile gerçekleştirdikleri ortak devriyelerin sayısını azalttıklarını belirtmişti. SDG devriye sayısını düşürünce ABD'nin de buna uyduğunu ifade eden Ryder, IŞİD'e yönelik operasyonlarınsa durmadığının altını çizmişti.

Türkiye'yi olası kara operasyonu konusunda da uyaran Ryder, "Çatışmaların devam etmesi, özellikle de bir kara harekâtı, dünyanınIŞİD'e karşı güçlükle elde ettiği kazanımlarıciddi şekilde tehlikeye atıp bölgeyi de istikrarsızlaştıracaktır" demişti.

Ertesi gün de ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Türk mevkidaşı Hulusi Akar'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Suriye'de bir kara operasyonu gerçekleştirilmesine "güçlü" şekilde karşı çıktığını iletmişti.

Taksim'de 13 Kasım'da gerçekleşen patlamadan YPG'yi sorumlu tutan Ankara, bu saldırıdan bir hafta sonra Suriye'deki YPG hedeflerini havadan vurmaya başlamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Kasım'da yaptığı açıklamada, "en uygun olan vakitte" karadan da Suriye'nin kuzeyinin vurulacağını belirtmişti. Türkiye tarafından PKK'nın Suriye'deki uzantısı olarak görülen YPG, SDG'nin ana omurgasını oluşturuyor.

DW,rtr/CÖ,BK

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Türkei | Präsident Recep Tayyip Erdogan

Erdoğan'dan harekât açıklaması: Biz kimseye hesap vermeyiz

Erdoğan'dan harekât açıklaması: Biz kimseye hesap vermeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası sınır ötesi harekâtlar için "kimseye hesap vermeyiz" mesajı verdi. Erdoğan, sözleşmeli personelin kadroya geçebilmesi için yapılan düzenlemeyi de tanıttı.
Politika28 Kasım 2022
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

SDG: IŞİD'e karşı tüm ortak operasyonlar durduruldu

Politika1 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Suriye: IŞİD gerçekten geri dönebilir mi?

Suriye: IŞİD gerçekten geri dönebilir mi?

Politika21 saat önce

Asgari ücret: Açlık sınırını geçecek mi?

Asgari ücret: Açlık sınırını geçecek mi?

Ekonomi1 Aralık 2022
Sedat Peker yaşamını ailesiyle birlikte BAE'de sürdürüyor

Soylu'nun BAE ziyareti: Peker cephesinde neler oldu?

Soylu'nun BAE ziyareti: Peker cephesinde neler oldu?

Hukuk ve Adalet1 Aralık 2022

Çifte vatandaşlık: Hangi Avrupa ülkelerinde mümkün?

Çifte vatandaşlık: Hangi Avrupa ülkelerinde mümkün?

Politika1 Aralık 2022

Almanya'ya göçün önü açılıyor

Almanya'ya göçün önü açılıyor

Göç30 Kasım 2022
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu 3 Aralık'ta ekonomi kadrosunu açıklıyor

Kılıçdaroğlu 3 Aralık'ta ekonomi kadrosunu açıklıyor

Politika30 Kasım 2022
Ana sayfaya dön