  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
Almanya eski başbakanı Schröder ile Rusya lideri Putin yakın dost
Almanya eski başbakanı Schröder ile Rusya lideri Putin yakın dostFotoğraf: H. Hollemann/dpa/picture alliance
PolitikaUkrayna

"Kremlin müzakereyle çözüm istiyor"

3 saat önce

Geçen hafta Rusya'ya giderek Putin ile görüşen Eski Almanya Başbakanı Schröder, Kremlin'in Ukrayna krizinde müzakere yoluyla çözüm istediğini söyledi.

https://www.dw.com/tr/schr%C3%B6der-kremlin-m%C3%BCzakereyle-%C3%A7%C3%B6z%C3%BCm-istiyor/a-62692255

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın dost olan Almanya eski başbakanlarından Gerhard Schröder geçen hafta Rusya'ya gittiği iddialarını doğruladı. Moskova'ya giderek Rus lider ile yeniden görüştüğünü kabul eden Schröder, "İyi haber, Kremlin'in müzakere yoluyla çözüm istediği" dedi. 

Stern dergisi ile RTL/NTV televizyonlarına verdiği söyleşide Schröder, Ukrayna krizinde elde edilen ilk başarının tahıl koridoru anlaşması olduğunun altını çizerek, buradan yola çıkılarak bir ateşkese gidilebileceğini ifade etti.

Avrupa Birliği'nin (AB) iki lokomotif ülkesi Almanya ile Fransa'nın özel bir sorumluluğu olduğunu da hatırlatan Schröder, "İzlenimin şimdiye kadar yapılanların yeterli olmadığı. Ancak kesin olan diyalog ve müzakere olmadan çözüm olamayacağı yönünde" diye konuştu.

Eski başbakan Schröder, Ukrayna ile Rusya arasında daha önce çözüme yönelik müzakere çabaları olduğunun altını çizerek, geçen Mart ayında İstanbul'da tarafların bir araya gelmiş olmasını hatırlattı. Schröder, "Türkler çok katkı sağladı, aynen şimdi tahıl sevkiyatının başlamasına yönelik müzakerelerde de gösterdikleri katkıları gibi" diyerek Türkiye'nin Ukrayna krizindeki çözüm girişimlerini övdü.

Schröder: Ukrayna'ya açtığı savaş Rusya'nın hatası

Sosyal Demokrat Parti'li (SPD) eski başbakan Schröder, Moskova'nın Ukrayna'ya açtığı savaşı, "Rusya'nın hatası" olarak nitelendirdi. Ukrayna'nın askeri yöntemlerle Kırım'ı yeniden ele geçirmesinin ise "gerçek dışı" olduğunu savunan Schröder, bu ülkenin NATO'ya üyeliği konusunda da, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de alternatiflerden söz ederek, "Avusturya'nın yaptığı gibi, NATO üyesi olmadan da silahlanarak mümkün kılınabilen bir tarafsızlık ihtimalinden" bahsettiğini hatırlattı.

Ukrayna'nın doğusunda, yoğun biçimde çatışmaların sürdüğü Donbass'ta nasıl çözüm sağlanabileceği konusunda ise Schröder, İsviçre'nin kanton modelini örnek gösterdi ve "Asıl soru, bu sorunun çözülmesi gerçekten isteniyor mu, istenmiyor mu? Mesele bu" diyerek, hem Rusya hem de Ukrayna'nın tavizler vermek zorunda kalacağını ifade etti.  

Türkiye'ye övgü

Schröder, elinde, mevcut krizde çaba harcayan aktörlerle görüş alışverişinde bulunmak gibi bazı imkanlar olsa da artık özel bir şahıs kimliği ile sorunu çözemesinin zaten mümkün olmadığını da vurguladı. Bu nedenle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arabuluculuk girişimlerini memnuniyetle karşılayan Schröder, söz konusu çabalara rağmen Washington'un onayı olmadan krizin çözümünün mümkün olmayacağını belirtti.   

Rusya'nın tarihten gelen bir "etrafının çevrilmesi korkusunun" var olduğunu da hatırlatan Schröder, bunun çok da yersiz olmadığını ileri sürdü.

Rus ve Ukraynalı heyetler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da bir araya geldi - (29.03.2022)
Rus ve Ukraynalı heyetler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da bir araya gelmişti - (29.03.2022)Fotoğraf: Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/via REUTERS

Rusya'nın Almanya ve Avrupa'ya verdiği doğal gazı kısmasıyla başgösteren darboğaz konusunda da Schröder, tamamlanan ancak Ukrayna savaşı nedeniyle işletmeye başlatılmayan Kuzey Akım 2 hattının açılması gerektiğini savundu. "Bu en kolay çözüm olacaktır" görüşünü savunan Schröder'e göre hala kullanılan Kuzey Akım 1 hattından gelen doğal gazın azalmasıyla yaşanan darboğazdan da Siemens şirketi sorumlu.

Kendi de Kuzey Akım 2 hattının işletmecisi olan şirketin yönetiminde bulunan Schröder, "Eğer doğal gaz sıkıntısı daha da artarsa Kuzey Akım 2 hattı mevcut. Hem Kuzey Akım 1 hem de Kuzey Akım 2 hatları var ve bunlar üzerinden tedarik ile Alman sanayii ve haneleri doğal gaz sıkıntısı yaşamaz" dedi. Eski Başbakan, aksi takdirde olumsuz sonuçları büyük olacak durumlara katlanılması gerekeceğini vurgulayan Schröder, yaşanan darboğaz ile doğal gaz fiyatlarında artış yaşanmasının beklendiğine de değinerek, o durumda da vatandaşların kurulan doğal gaz hatlarından neden sevkiyat yapılmadığını sorgulayacağına işaret etti.

Putin ile arasına mesafe koymayı yine reddetti

Almanya’da Putin ile dostluğunu sonlandırması yönünde artan talepler ve partisinden ihraç tartışmalarına da değinen Schröder, "Şimdiye kadar defalarca savaşı kınadım" ifadesini kullanarak, Putin ile arkadaşlığını sonlandırmayacağını bir kez daha vurguladı. Schröder, Putin ile arasına mesafe koymasının gerçek bir getirisi olmayacağını savunarak, "Bazı kararlar aldım ve hala o kararlarımın arkasındayım" dedi.  

Angela Merkel'in liderliğindeki ilk koalisyon hükümetinden önce 2005'e kadar Almanya'da başbakan olan Gerhard Schröder, Ukrayna savaşının başlamasından yaklaşık bir ay sonra kendi inisiyatifi ile Moskova'ya giderek Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüş ve Putin'in Ukrayna krizinde müzakere yollu çözümden yana olduğuna dair açıklamalar da bulunmuştu. 

Rusya'nın enerji devlerinde aldığı üst düzey görevleri ve Putin ile yakın dostluğu nedeniyle Almanya kamuoyunda yoğun eleştiriler alan Schröder hakkında partisi Sosyal Demokrat Parti (SPD), bir süre önce ihraç edilme süreci başlattı. İlaveten eski başbakanların sahip olduğu bazı imtiyazları da elinden alındı. Schröder buna rağmen hem Putin ile arasına mesafe koymayı reddediyor.

 

AFP / ETO,ET

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Almanya'nın Lubmin bölgesinde Kuzey Akım 1 tesisi

Rusya vanayı kısık açtı

Rusya vanayı kısık açtı

Kuzey Akım 1 boru hattındaki bakım çalışmaları nedeniyle on gün önce durdurulan Rus doğal gazının Almanya'ya akışı yeniden başladı. Ancak yetkililer gelen miktarın kapasitenin yüzde 30'u civarında olduğunu belirtiyor.
Ekonomi
21 Temmuz 2022
Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattı

Kuzey Akım'ın yeniden açılması AB için bir ara zafer

Kuzey Akım'ın yeniden açılması AB için bir ara zafer

Putin, doğal gazı silah olarak kullanmaktan vazgeçmeyip Avrupalılara şantaj yapmaya devam ediyor. DW’den Andrey Gurkov, zaman kazanmak için Avrupa’nın buna tahammül etmek zorunda olduğu görüşünde.
Gurkov Andrey Kommentarbild App
Andrey Gurkov
Yorum
Politika
22 Temmuz 2022
Sembol fotoğraf - Avrupa Birliği bayrağı üzerinde, bir el tarafından tutulan küçük Alman bayrağı

AB ülkeleri Almanya ile dayanışmaya sıcak bakmıyor

AB ülkeleri Almanya ile dayanışmaya sıcak bakmıyor

AB Komisyonu'nun doğal gazda Rusya'ya bağımlı olan ve önümüzdeki kış aylarında büyük sıkıntı çekeceği tahmin edilen Almanya için diğer AB ülkelerinin kendi doğal gazından tasarruf etmesine yönelik planı tepki çekiyor.
Politika
25 Temmuz 2022
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Bir Tayvan gazetesinde, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyareti ile ilgili haber ve ön planda flu, maskeli bir şahıs - (01.08.2022)

Çin'den ABD'ye Tayvan tepkisi: "Cezalandırılacaklar"

Politika
59 dakika önce
Toplam sayfa sayısı 2, sayfa 1
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Mimar Mücella Yapıcı alternatif iftar organizasyonunda

Gezi tutuklularının 100. gün mesajı

Gezi tutuklularının 100. gün mesajı

Ekonomi
3 saat önce
Ukrayna Cumhurbaşkanı Danışmanı Mihaylo Podolyak

"Müzakereler Rusya'nın yenilgisinden sonra"

"Müzakereler Rusya'nın yenilgisinden sonra"

Politika
7 saat önce

Hak ihlali başvurularında yüzde 43’lük artış

Hak ihlali başvurularında yüzde 43’lük artış

Politika
17 saat önce
Esin Şenol, - Medizinprofessorin

Aşı karşıtları radikalleşiyor mu?

Aşı karşıtları radikalleşiyor mu?

Sağlık
20 saat önce
Mersin'e bağlı Akkuyu'da inşa edilen nükleer santral

Beş maddede Akkuyu tartışmalarının perde arkası

Beş maddede Akkuyu tartışmalarının perde arkası

Ekonomi
23 saat önce
Siyaset bilimci yazar ve filozof Francis Fukuyama

"Trump'ın olası dönüşü Rusya'nın sorunlarını çözer"

"Trump'ın olası dönüşü Rusya'nın sorunlarını çözer"

Politika
2 Ağustos 2022
Ana sayfaya dön