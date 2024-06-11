Scholz'dan Ukrayna'nın hava savunmasına destek çağrısı

Ukrayna'nın yeniden inşası için düzenlenen konferansa katılan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Almanya Başbakanı Scholz Ukrayna hava savunmasının güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Ukrayna’nın Yeniden İnşası Konferansı'nın açılışında konuşan Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın saldırılarına karşı Ukrayna'nın hava savunmasının güçlendirilmesi gerektiğini mesajını verdi.

Ukrayna'nın hava savunmasının güçlendirilmesi için Almanya'nın başlattığı girişime destek isteyen Scholz, müttefiklere "mümkün olan tüm güçleriyle" bu girişimi destekleme çağrısında bulundu. Başbakan Scholz, "En iyi yeniden inşa yapılmasına gerek olmayandır" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy ise Ukrayna hava sahasını ve şehirlerini savunmak için yedi adet Patriot hava savunma sistemine ihtiyaçlarının olduğuna dikkati çekerek, Rus seyir füzeleri ve insansız hava araçlarına karşı en iyi yanıtın hava savunması olduğunu ifade etti. Zelenskiy, Ukrayna'ya dehşet salmasına izin verildikçe Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "adil bir barış yapmakla ilgilenmeyeceğini" söyledi.

Almanya Ukrayna'ya bugüne kadar iki adet Patriot hava savunma sistemi teslim etti ve bir Patriot sisteminin daha gönderileceğini açıkladı. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de bugün Berlin'deki konferansta, İtalya'nın Ukrayna'ya uçaksavar dahil yeni bir askeri paket göndermeye hazır olduğunu söyledi.

Zelenkskiy Federal Meclis'te bir konuşma yaptı

Ukrayna'nın Yeniden İnşası Konferansı için Berlin'de bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Federal Meclis'te de bir konuşma yaptı. Konuşmasında Almanya'ya desteğinden ötürü teşekkür eden Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine karşı açtığı savaş nedeniyle tüm sorumluluğu üstlenmesi gerektiğine dikkati çekti. Ukrayna Devlet Başkanı "Uzlaşma zamanı geçti" diyerek "Rusya bütün zararı ödemeli" şeklinde konuştu. Ukrayna'nın bu savaşı tüm Avrupa adına yürüttüğünü belirten Zelenskiy, Putin'in bu savaşı kaybetmesi gerektiğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı, Alman meclisinde bir konuşma yaptı Fotoğraf: Axel Schmidt/REUTERS

60 ülkeden 2 bin katılımcı

Ukrayna'nın yeniden inşası konusunda 60 ülkeden 2 bin katılımcı iki gün boyunca Berlin'de istişarelerde bulunuyor. Konferansta yardım toplanmayacak ancak ülkenin yeniden inşası konusundaki aktörlerin bir araya gelerek temasta bulunması hedefleniyor.

Almanya Başbakanı Scholz, Dünya Bankası'nın tahminlerine göre Ukrayna'nın yeniden inşası için gelecek 10 yılda 500 milyar dolara ihtiyaç olduğunu söyledi. Perşembe günü başlayacak G7 Zirvesi'nde de Ukrayna'nın yeniden inşasının finansmanı konusunun gündeme gelmesi bekleniyor.

Scholz'den özel sektöre çağrı

Scholz özel sektör şirketlerini de Ukrayna'ya yatırım yapmaya çağırdı.

Ukrayna'da halen yüzlerce Alman şirketi faaliyet gösterdiğini hatırlatan Scholz, sadece otomotiv sektöründe Alman firmalarının 35 bin çalışanı bulunduğunu kaydetti. Savaşa rağmen Alman şirketlerinin ülkeden çekilmediğini belirten Scholz, tam tersine ticaret hacminin arttığına dikkat çekerek "Ekonomi, Ukrayna'nın potansiyelini iyi anlıyor" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Rusya saldırılarına hedef olan enerji sektörünün yeniden yapılandırılması için de daha fazla destek talebinde bulundu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Ukrayna'nın AB üyeliği için müzakerelerin Haziran ayı sonunda başlayabileceğini açıkladı Fotoğraf: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Ukrayna'nın AB üyelik müzakereleri

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Ukrayna'nın AB üyeliği için müzakerelerin Haziran ayı sonunda başlayabileceğini açıkladı. Von der Leyen Ukrayna'nın bütün üyelik kriterlerini yerine getirdiğini söyledi. Geçen yıl Aralık ayında AB liderler zirvesinde, Ukrayna'nın aday ülke olması kararı alınmıştı.

dpa/SSB, JD

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl erişebilirim?