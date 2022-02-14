 Scholz′dan Rusya′ya yaptırım tehdidi | Avrupa | DW | 14.02.2022

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Avrupa

Scholz'dan Rusya'ya yaptırım tehdidi

Ukrayna'ya giden Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'ya olası bir müdahale halinde Rusya'nın ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını söyledi. Scholz, Ukrayna'nın egemenliğinin "müzakere edilemez" olduğunu belirtti.

Ukraine | PK Selenskyj und Scholz in Kiew

Ukrayna'ya silah göndermeyi reddettiği için Ukrayna ve bazı müttefikleri tarafından eleştirilen Almanya Başbakanı Olaf Scholz bugün Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitti. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelen Scholz, üç saat süren görüşmede Almanya'nın Ukrayna'nın yanında olduğu mesajını verdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahale etmesi halinde ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını belirten Scholz, "Her gün gereken kararları verecek durumdayız" dedi. Yaptırımların Rusya'nın ekonomik gelişimi üzerinde ağır sonuçları olacağını belirten Almanya Başbakanı, "Almanya açısından Ukrayna'nın egemenliği müzakereye açık değil" dedi.

Ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından da paylaşımlarda bulunan Scholz, "Almanya Ukrayna'nın yanındadır ve Ukrayna'yı Avrupa yolunda desteklemektedir" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'ya yeni mali yardımlar

Almanya Başbakanı Scholz, Kiev ziyaretinde Ukrayna'ya mali destek sözü de verdi. "Bu desteği kararlılıkla sürdüreceğimizden emin olabilirsiniz" diyen Scholz, Ukrayna'ya daha önce sağlanan bir krediden 150 milyon euroluk dilimin ödenmesinin hızlandırılacağını ve 150 milyon euroluk yeni bir kredi daha verileceğini ifade etti.

Almanya'nın Ukrayna'ya en fazla mali destek sağlayan ülke olduğunun altını çizen Scholz, ülkeye son sekiz yılda yapılan yardımların 1 milyar 800 milyon eruoya ulaştığını ifade etti. Başbakan, Ukrayna'nın Almanya'dan silah talebi konusuna ise değinmedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Moskova'ya gidecek. Olası bir Ukrayna işgalinin ağır sonuçları olacağını bu görüşmede de dile getireceğini belirten Scholz, "Rusya'nın Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü yeniden ihlal etmesi halinde neler yapılması gerektiğini biliyoruz" diye konuştu.

Zelenskiy: NATO üyeliği hedefimiz sürüyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise Ukrayna'nın NATO üyeliği hedefini sürdürdüğünü açıkladı. NATO üyesi olarak ülkesinin kendisini daha güvende hissedeceğini belirten Zelenskiy, "Ne yazık ki her şey bizim elimizde değil" dedi. Ukrayna Devlet Başkanı, Ukrayna Parlamentosu'nun NATO ve AB üyeliğini "ülkenin milli hedefi" olarak anayasaya eklemeye yönelik yasa tasarısını kabul etmesini hatırlattı.

Almanya Başbakanı Scholz ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy

Almanya Başbakanı Scholz ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy

Rusya ise uzun bir süredir, NATO'dan eski Sovyet ülkelerine üyelik perspektifi sunulmamasını talep ediyor. Almanya Başbakanı Scholz ise "İttifaklara üyelik sorunu pratikte yok ve Rus hükümetinin pratikte olmayan bir şeyi büyük siyasi sorunların gündemi haline getirdiğini gözlemlemek biraz tuhaf" diye konuştu.

Rusya son aylarda 100 bin'den fazla askeri  Ukrayna sınırında konuşlandırdığı belirtiliyor. Rusya'nın sınıra asker yığması Ukrayna ve Batılı ülkelerde olası bir Rusya işgaline ilişkin endişeleri artırıyor. Krizin çözülmesi için diplomasi trafiği hızlanırken Rusya ise müdahale planlandığı iddialarını geri çeviriyor.

Reuters,AFP/BÖ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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