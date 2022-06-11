Scholz'dan Kuzey Makedonya'ya AB desteği

Resmi ziyaret için Üsküp'e giden Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kuzey Makedonya ile Avrupa Birliği (AB) üyelik müzakerelerinin derhal başlatılması gerektiğini belirtti. Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovacevski ile Üsküp'te bir araya gelen Scholz, görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, "İki yıl önce sözü verilen üyelik müzakerelerinin şimdi başlaması gerek. Her halükarda ben bunu destekleyeceğim" dedi.

Balkan ülkelerinin AB'ye entegrasyonu konusunda ciddi olduklarını söyleyen Scholz, "Bu, özellikle de Kuzey Makedonya için geçerli. Avrupa Birliği, üyelik müzakerelerinin başlatılması için tüm önkoşulları yerine getirmiş olan Kuzey Makedonya karşısında sözünde duracaktır" dedi. Scholz ülkedeki, Yunanistan ile olan siyasi sorunlarını çözmesini mümkün kılan "siyasi gücü" övdü.

Dimitar Kovacevski Fotoğraf: Government of North Macedonia

Kovacevski: Bulgaristan ile sorunlarımızı çözmek istiyoruz

Kovacevski de Scholz'a desteğinden dolayı teşekkür ederek, 23 Haziran'daki AB devlet ve hükümet başkanları zirvesinde müzakerelerin başlatılması için "yeşil ışık" yakılmasını beklediklerini söyledi. "Bu, çabalarımızın takdir edildiğini gösteren bir jest olacak" diyen Kovacevski, Bulgaristan ile yaşadıkları anlaşmazlığa çözümler bulmak istediklerini dile getirerek, "Bulgaristan da bunu yapmaya hazır olmalı" diye konuştu.

Kuzey Makedonya 2005 yılından bu yana AB'ye aday ülke statüsüne sahip ancak üyelik müzakereleri tüm üyelerin oy birliğine ihtiyaç duyulduğu için henüz başlatılmış değil. Yunanistan yıllar boyunca isim sorunu nedeniyle müzakerelere engel olmuş daha önce adı Makedonya olan ülke 2019 yılında Kuzey Makedonya adını almıştı.

Bulgaristan'ın vetosu

AB Komisyonu Temmuz 2020'de müzakerelerin başlamasına prensip olarak onay vermişti. Ancak bu kez de Bulgaristan, kültür, tarih, dil ve Kuzey Makedonya'daki Bulgar azınlığın hakları gibi konularda anayasal değişiklikleri içeren taleplerde bulunmuş ve müzakerelerin başlatılmasına engel olmuştu.

Scholz iki günlük Balkan turunun son durağında Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov ve Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile biraraya gelecek. Başbakan Scholz Cuma günü de Kosova ve Sırbistan'ı ziyaret etmişti.

AFP,dpa / EC,ET