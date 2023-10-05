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Scholz'dan Aliyev'e "Ermenistan'ın toprak bütünlüğü" uyarısı

5 Ekim 2023

Almanya Başbakanı Scholz, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile yaptığı telefon görüşmesinde "Ermenistan'ın toprak bütünlüğü" vurgusu yaptı, AB ile müzakerelerin kesilmemesi çağrısında bulundu.

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Aliyev ve Scholz Mart ayında Berlin'de bir araya gelmişti.
Aliyev ve Scholz Mart ayında Berlin'de bir araya gelmişti.Fotoğraf: Christian Spicker/IMAGO

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, bugün Ermenistan ile planlanan barış görüşmesini iptal eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i telefonla arayarak kalıcı barış için müzakerelerin önemine vurgu yaptı ve Azerbaycan'ı Ermenistan topraklarına yönelik hak iddialarından kaçınmaya çağırdı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in iki ülkeyi Fransa ve Almanya'nın da katılımıyla masaya oturtma çabalarını desteklediğini belirten Scholz, müzakerelerin kesintiye uğramaması gerektiğini ifade etti. Scholz, Çarşamba akşamı Aliyev ile yaptığı telefon görüşmesinde "Yarın görüşmelerin gerçekleşebilmesi güzel olurdu. Ama bunun mümkün olmaması, kısa zamanda kaldığı yerden devam etmesi için elden gelen her şeyin yapılmasına bir vesiledir" dedi.

Scholz'un Aliyev ile telefon görüşmesi sonrasında bir açıklama yapan hükümet sözcüsü Christiane Hoffmann, "askeri bir çatışmadan kaçınılması ve Ermenistan topraklarına yönelik bir iddiada bulunulmaması" için her şeyin yapılması gerektiğini kaydetti. Alman hükümetinin her iki devletin toprak bütünlüğü ilkesine bağlı olduğunu vurgulayan sözcü, Dağlık Karabağ'daki durum ve gelişmeler konusunda şeffaflığın çok büyük önem taşıdığını kaydetti.

İspanya'nın Granada kentinde bugün yapılacak Avrupa Siyasi Topluluğu zirve toplantısı marjında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında bir beşli görüşme yapılması planlanıyordu. Azeri Press Ajansı (APA), dün geçtiği haberde Aliyev'in, Türkiye'nin de görüşmeye katılmasını istediğini ancak bu isteği Almanya ve Fransa tarafından reddedilince toplantıya katılımı iptal ettiğini duyurmuştu.

KNA,rtr/BK,BÖ

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