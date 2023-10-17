Scholz ve Biden'dan İsrail'e destek ziyareti

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve ABD Başkanı Joe Biden İsrail'e gidiyor. Ürdün'e de geçecek olan Biden, Filistin lideri Mahmud Abbas'la da görüşecek.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliği (AB) ve ABD'nin terör örgütleri listesinde bulunan Hamas'ın saldırılarının ardından dayanışma amacıyla bugün İsrail'e gidiyor. Tel Aviv'de İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüşecek olan Scholz, Hamas'ın elindeki rehinelerin yakınları ile de bir araya gelecek. Rehineler arasında Alman vatandaşları da bulunuyor.

Scholz'un ziyaretinde Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarından 10 gün sonra bölgedeki duruma ilişkin bilgi alacağı ve çatışmaların yayılmasının nasıl önlenebileceği konusunda görüşeceği belirtildi. Scholz, akşam saatlerinde de Mısır'a geçecek.

Almanya, Nazi döneminde 6 milyon Yahudi'nin öldürülmesi (Holokost) sebebiyle İsrail'e karşı karşı özel bir sorumluluk taşıyor. Almanya'nın eski Başbakanı Angela Merkel, 2008 yılında İsrail'in güvenliğinin "Hikmet-i Hükümet" (Staatsräson) sayıldığını açıklamıştı.

İsrail'e hareket etmeden önce bir açıklama yapan Scholz, İsrail'in Hamas'a yönelik operasyonlarına desteğinin altını çizerek "Hamas'ın saldırısı, korkunç sonuçları olan sorumsuzca yapılmış bir terör saldırısıydı. Çok sayıda insan hayatını kaybetti ve aşağılandı. Bu nedenle İsrail'in kendini savunmak için her türlü hakkı var" dedi.

Biden da İsrail ve Ürdün'e gidiyor

Scholz'un ardından ABD Başkanı Joe Biden da yarın İsrail'i, ardından da Ürdün'ü ziyaret edecek. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın aralarında İsrail Başbakanı Netanyahu'nun da bulunduğu bir dizi İsrailli yetkili ile görüşeceği belirtildi. Biden, Ürdün'de de Kral II. Abdullah'ın yanı sıra Filistin Özerk Yönetim Başkanı Mahmud Abbas ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi ile bir araya gelecek.

ABD Başkanı Joe Biden Fotoğraf: Ting Shen/Pool/abacca/picture alliance

Beyaz Saray, Biden'ın ziyaretinde İsrail'e desteğini vurgulayacağı ve devam eden askeri operasyonların "stratejisi ve temposuna" ilişkin de bilgi alacağına dikkat çekti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Biden'ın ziyaretinde "İsrail'den askeri operasyonlarında sivil kayıpları mümkün olan en az sayıda nasıl tuttuğunu öğrenmek istediğini" söyledi. Blinken, insani yardımların Gazze'deki sivil halka, Hamas'ın faydalanmasını sağlamadan nasıl ulaştırılabileceğinin de ele alınacağını belirtti.

Öte yandan ABD ve müttefikleri, günlerdir Mısır'ı Refah sınır kapısını açmaya ikna etmeye çalışıyor. Refah, Gazze'de İsrail tarafından kontrol edilmeyen tek sınır kapısı. Ancak Mısır, İsrail'in hava saldırıları nedeniyle şu anda hizmet dışı olduğunu söylüyor.

dpa, AFP/HS,CÖ

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