Scholz Ukrayna'ya Taurus göndermeye karşı çıktı

Almanya Başkanı Scholz Ukrayna'ya Taurus seyir füzeleri göndermeyi bir kez daha reddederek "Almanya'nın bu savaşa müdahil olmasını engellemek benim sorumluluğum" dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'ya Taurus seyir füzelerinin gönderilmesine karşı olduğunu bir kez daha ifade etti. Federal Mecliste milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Başbakan Scholz, Ukrayna'ya uzun menzilli silah sistemlerinin gönderilmesi için Alman askerlerinin de bu sevkiyat kapsamında, ister yurt içinde ister yurt dışında olsun, bir misyonla görevlendirilmesi gerektiğini ve bu yüzden Taurus füzelerini göndermeye karşı olduğunu belirtti.

Ana muhalefetteki Hrıstiyan Birlik (CDU/CSU) Sosyal Demokrat Partili (SPD) Başbakan'ı çelişkili olmak ve kamuoyunu yanıltmakla suçladı.

"Almanya'nın savaşa müdahil olmasını engellemek sorumluluğum"

Federal Mecliste hükümetin Ukrayna'ya Taurus göndermeme gerekçelerini anlatan Scholz, Alman askerlerinin katılımının "bir Başbakan olarak aşmak istemediği bir sınır" olduğunu söyledi. Scholz bu sınırın sadece Ukrayna'ya Alman askerlerinin gönderilmesi durumunda değil, Taurus füzelerinin operasyon planının "Almanya'da yapılması" halinde de aşılmış olacağını söyledi.

"Mesele nerenin hedef alınacağı, nereye ateş edileceği ve nerenin isabet ettirileceği. Ve bunun Alman askerlerinin katılımıyla olmaması gerekir" diyen Scholz "Bir Başbakan olarak Almanya'nın bu savaşa müdahil olmasını engellemek benim sorumluluğum" diye konuştu. Scholz Avrupa'da ve NATO'daki başka sorumluluk sahiplerinin de bunu kendisi gibi değerlendirdiğini söyledi.

Taurus seyir füzesi Fotoğraf: Leonhard Simon/Getty Images

Scholz konuşmasında 500 kilometreden uzun menzilli Taurus füzelerinin Alman askerlerinin katılımı olmadan gönderilmesi seçeneğine de değindi. Bunu yapmanın sorumsuzluk olacağını söyleyen Scholz Almanya'nın bu tür bir silahın "hedefleri üzerinde kontrolünü kaybedemeyeceğini" belirtti.

Scholz Taurus seyir füzelerinin Alman askerlerinin değil İngiltere gibi bir NATO müttefikinin yardımıyla Ukrayna'da faaliyete geçirilip geçirilemeyeceği seçeneğine ise konuşmasında değinmedi.

Federal Hükümet'ten şimdiye kadar yapılan açıklamalarda Taurusların Rus topraklarındaki hedefleri de vurma kabiliyetine sahip olduğuna dikkat çekiliyor. SPD temsilcileri Ukrayna'daki savaşın tırmanarak Almanya'yı savaşın bir tarafı haline getirmemesi gerektiğini vurguluyor.

"Çelişkili olma" ve "kamuoyunu yanıltma" eleştirisi

Federal Meclisteki oturumda Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) Milletvekili Norbert Röttgen Scholz'u "çelişkili" olmakla suçladı. Fransa ve İngiltere'nin kendi seyir füzelerini Ukrayna'ya gönderdiklerine dikkat çeken Röttgen, Scholz'un buna rağmen bu ülkeleri savaşın tarafı olarak değerlendirmediğini belirtti. Röttgen Scholz'u "kartlarını açık oynamamakla" ve "kamuoyunu yanıltmaya" çalışmakla suçladı. Scholz ise bu suçlamalara "Fransa ve İngiltere'de yapılan bizde yapılamaz" yanıtını vererek Röttgen'i yarım bilgilerle tartışmayı çarpıtmakla itham etti.

"Sağduyu zayıflık değildir"

Scholz Meclisteki konuşmasında Almanya'nın, Ukrayna'nın Avrupa'daki en önemli destekçisi olduğunu vurguladı. Bu katkının süreceğini belirten Scholz her bir silah teslimatında titiz bir biçimde tartıp öyle karar vermek gerektiğini söyledi. Scholz "Sağduyu, bazılarının yaptığı gibi zayıflık olarak nitelenebilecek bir şey değildir. Sağduyu bu ülkedeki vatandaşların hakkıdır" ifadelerini kullandı.

Almanya'da Başbakan Scholz Taurus füzelerinin gönderilmesine karşı çıkması nedeniyle sadece ana muhalefetin değil koalisyon ortakları Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'nin de tepkisini çekiyor. CDU/CSU bu nedenle de yarın mecliste Taurusların gönderilmesi için bir önerge sunmak ve Başbakan üzerindeki baskıyı artırmak istiyor.

dpa, Reuters / EC, JD

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