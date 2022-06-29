  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Ukrayna Savaşı
NATO-Türkiye krizi
Türkiye Ekonomisi
Almanya Başbakanı Olaf Scholz
Olaf ScholzFotoğraf: Javier Soriano/AFP/Getty Images
PolitikaAlmanya

Scholz: Türkiye'ye yönelik bir ambargo yok

12 dakika önce

Almanya Başbakanı Scholz, İsveç ve Finlandiya ile NATO'da varılan uzlaşma sonrası Türkiye'ye yönelik silah ihracat kısıtlamalarının kaldırılıp kaldırılmayacağıyla ilgili bir soruya "Ortada bir ambargo yok" yanıtı verdi.

https://www.dw.com/tr/scholz-t%C3%BCrkiyeye-y%C3%B6nelik-bir-ambargo-yok/a-62300470

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Türkiye ile varılan uzlaşmanın ardından İsveç ve Finlandiya'ya NATO üyeliği yolu açılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. "Her iki ülke de İttifakımız'a çok uygun" diyen Scholz, Almanya'nın özellikle de Doğu Avrupalı partnerlerin güvenliği için üzerine düşen katkıyı sağlayacağını vurguladı.

Scholz, Türkiye'nin iki ülkenin üyeliğine yeşil ışık yakmasının ardından Almanya'nın Türkiye'ye uyguladığı silah ihracat kısıtlamalarını kaldırıp kaldırmayacağı şeklindeki soruya ise, "Ortada bir ambargo yok" yanıtını verdi. Almanya, Türkiye'nin Suriye'ye düzenlediği askeri operasyonların ardından 2019 yılında "Suriye'de kullanılabilecek türden" silahların ihracatınaizin vermeyeceğini açıklamıştı.

Baerbock: NATO daha da güçlenecek

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da İsveç ve Finlandiya konusunda varılan uzlaşmadan memnuniyetini dile getirerek, iki ülkenin üyeliklerinin NATO'yu güçlendireceğini söyledi. NATO'da ayrılık yaratmanın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hedeflerinden biri olduğunu belirten Baerbock, uzlaşmanın kendisini özellikle de bu açıdan rahatlattığını kaydetti.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock
Annalena BaerbockFotoğraf: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Uzlaşma öncesinde "zorlu haftalar" yaşadıklarını belirten Almanya Dışişleri Bakanı, "Ankara'nın direnişi, ittifaklarda farklı çıkarların olduğunu açıkça ortaya koydu. Ancak asıl önemli konunun güvenlik, demokrasi ve özgürlük için direnmek olduğunu da gösterdi. NATO ortak savunmasının şimdi Finlandiya ve İsveç için de geçerli olması bu bağlamda daha da önem taşıyor" diye konuştu.

"Tarihi" zirve

Finlandiya ve İsveç'in son derece güçlü liberal demokrasiler ve Avrupa Birliği (AB) üyeleri olduğunu belirten Baerbock "Geçmişte de İsveç ve Finlandiya ile yakın iş birliğine sahiptik. Kendi güçlü ordularına sahipler. Kendi ordularına büyük kaynaklar ayırdılar. Dolayısıyla üyelikleri, NATO'yu hem savunma kabiliyetleri hem de demokrasi ve uluslararası hukuk ittifakı olarak daha da güçlü hale getirecektir" şeklinde konuştu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ile varılan mutabakat sonrasında bugün başlayan Madrid'deki NATO liderler zirvesinin "tarihi" bir zirve olacağını söylemiş, Ukrayna savaşı nedeniyle İkinci Dünya savaşı sonrası yaşanan en büyük krizin yanı sıra tek başına İsveç ve Finlandiya'ya üyelik için davet çıkmasının "tarihi" bir olay olduğunu vurgulamıştı.

 

AFP / BK,ET

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Typ 214 tipi denizaltı

Almanya'dan Türkiye'ye askeri ihracat en düşük seviyede

Almanya'dan Türkiye'ye askeri ihracat en düşük seviyede

Türkiye'ye silah ve askeri teçhizat satışında kısıtlama uygulayan Alman hükümeti, 2021'de değeri 11 milyon 101 euroyu bulan 35 ihracat başvurusuna onay verdi. Bu, 1999'dan bu yana kayda geçen en düşük seviye.
Politika
1 Nisan 2022
Alman Federal Meclisi

Türkiye'ye silah ambargosu Alman meclisinin gündeminde

Türkiye'ye silah ambargosu Alman meclisinin gündeminde

Alman meclisi Türkiye'ye silah ambargosu uygulanması teklifini bugün genel kurulda gündemine alıyor. Yeşiller, Türkiye'ye denizaltı satışının iptal edilmesini, Sol Parti ise silah ambargosu uygulanmasını talep ediyor.
Politika
29 Ocak 2021
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas

Berlin Türkiye’ye silah ambargosuna karşı

Berlin Türkiye’ye silah ambargosuna karşı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'ye silah ambargosu uygulanması önerisine karşı olduğunu söyledi. Maas, Türkiye'nin NATO üyesi olduğuna dikkat çekti.
Politika
22 Aralık 2020
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz

Scholz: Türkiye'ye yönelik bir ambargo yok

Politika
12 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

TBMM Genel Kurulu

Dördüncü İttifak siyasi dengeleri nasıl etkiler?

Dördüncü İttifak siyasi dengeleri nasıl etkiler?

Politika
13 dakika önce
NATO, doğu kanadını güçlendirmeyi hedefliyor

NATO Zirvesi: Doğu kanadının güçlendirilmesi hedefleniyor

NATO Zirvesi: Doğu kanadının güçlendirilmesi hedefleniyor

Politika
13 saat önce
Kamu sektöründe kadın istihdamı yaklaşık son iki buçuk yıl içinde geriledi

Türkiye'de kamu sektöründe kadın işçi istihdamı azalıyor

Türkiye'de kamu sektöründe kadın işçi istihdamı azalıyor

Ekonomi
17 saat önce
Soldan Sağa: Kemal Kılıçdaroğlu (CHP), Ali Babacan (DEVA Partisi), Gültekin Uysal (Demokrat Parti), Ahmet Davutoğlu (Gelecek Partisi), Meral Akşener (İYİ Parti) ve Temel Karamollaoğlu (Saadet Partisi)

Altı lider Anayasa değişikliklerini konuşacak

Altı lider Anayasa değişikliklerini konuşacak

Politika
28 Haziran 2022
Erzican İliç'deki altın madeninden yayılan siyanür çevre felaketine yol açtı

Erzincan İliç'teki çevre felaketi sonlandı mı?

Erzincan İliç'teki çevre felaketi sonlandı mı?

Doğa ve Çevre
27 Haziran 2022
10, 20 ve 50 liralık banknotlar

BDDK'nin kredi adımı şirketleri nasıl etkiler?

BDDK'nin kredi adımı şirketleri nasıl etkiler?

Ekonomi
27 Haziran 2022
Ana sayfaya dön