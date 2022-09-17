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Almanya Başbakanı Olaf Scholz
Olaf ScholzFotoğraf: Thomas Koehler/photothek/picture alliance
PolitikaAlmanya

"Rusya güvenilir değil"

1 saat önce

Almanya Başbakanı Scholz, enerji tedariği konusunda Rusya'nn güvenilir bir partner olmadığını söyledi. Yeni ithalat seçeneklerinin garanti altına alınacağını söyledi.

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumartesi günü Alman radyo kanalı Deutschlandfunk'a verdiği röportajda ülkesinin, Rusya'nın petrol ve gaz tedariğini tamamen kesme ihtimaline hazırlıklı olması gerektiğini söyledi. Scholz, "Rusya'ya gaz sevkiyatı gibi konularda taahhütlerini yerine getirmesi konusunda güvenilmeyeceğine başından beri emindim" ifadelerini kullanarak, Almanya'nın doğusunda bulunan iki rafinerinin, Druzhba petrol boru hattıyla ilgili benzer sıkıntıyı yaşamasını beklediklerini açıkladı.

Scholz, Rostock kentinden Schwedt'e kadar uzatılacak boru hattı ve buradaki rafineriye daha fazla petrol taşınabilmesi için 400 milyon euro ayrıldığını açıkladı. Rusya'nın artık güvenilir bir partner olmadığını vurgulayan Scholz, "Polonya'dan hatta Kazakistan'dan yeni ithalat seçeneklerini garanti altına alacağız" dedi

Almanya, enerji arz güvenliği önündeki tehditleri gerekçe göstererek Rus Rosneft şirketinin çoğunluk hissesine sahip olduğu Schwedt petrol rafinerisini kayyum yönetimine devretmişti.

Almanya'nın Schwedt bölgesinde yer alan petrol rafinerisinin gece görüntüsü
Almanya'nın Schwedt bölgesinde yer alan petrol rafinerisi, yılda 12 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahipFotoğraf: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

Almanya'nın en büyük dördüncü petrolrafinerisi konumundaki Schwedt, başkent Berlin'in benzin ihtiyacının yüzde 90'ını karşılıyor. 1960'da inşa edilen rafineri şimdiye kadar tüm petrolünü Druzhba boru hattı üzerinden Rusya'dan alıyordu. Schwedt'in çoğunluk hissedarı Rosneft Deutschland şirketi, Almanya'da petrol işleme kapasitesinin yüzde 12'sini karşılıyordu.

"Putin yenilgiyi kabul etmek zorunda"

Röportajında, Salı günü Putin ile gerçekleştirdiği konuşmaya ilişkin de açıklamalar yapan Scholz, "Bu konuşmadan maalesef çıkarılacak yeni bir sonuç yok. Rusya Devlet Başkanı, komşu ülkenin topraklarını ilhak eden emperyalist hedeflerine devam ediyor" ifadelerini kullandı. Ancak Putin'in planlarının başarıya ulaşamadığını ve Ukrayna'nın hızlı bir biçimde işgalinin gerçekleşmediğini söyleyen Scholz, Kiev'den çekilen Rus birliklerinin şimdi Ukrayna'nın doğusunda korkunç bir savaş verdiğini söyledi. Almanya Başbakanı, Putin'in yenilgisini kabul etmek zorunda olduğunu belirtti.

 

dpa,rtr / AI,ET

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