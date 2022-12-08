"Nükleer çatışma riski azaldı"

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna Savaşı'nda nükleer silahların kullanılması riskinin azaldığını dile getirdi. Funke Medya Grubu ile Fransız Ouest-France gazetelerine röportaj veren Scholz, "Rusya, nükleer silah kullanma tehdidini bıraktı. Bu, uluslararası toplumun çizdiği kırmızı çizgiye verilmiş bir tepkidir" dedi. Başbakan Scholz, gazetecilerin "Nükleer çatışma tehlikesi ortadan kalktı mı?" sorusuna ise, "Şu an için bunun önüne geçtik" yanıtını verdi.

Moskova'ya bir kez daha savaşı hemen bitirme ve ordularını Ukrayna'dan çekme çağrısında bulunan Başbakan Scholz, bu yapıldığı takdirde "Rusya ile Avrupa'da silahlanmanın kontrol altına alınması" hakkında konuşulabileceğini belirtti. Bu teklifin savaş başlamadan önce de Moskova'ya iletildiğini vurgulayan Scholz, "pozisyonumuzda değişen bir şey yok" ifadesini kullandı.

Ukrayna'ya silah yardımı

Röportajında, ülkesinin Ukrayna'ya silah yardımlarını da savunan Başbakan Olaf Scholz, "Almanya, Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından, Ukrayna'ya en güçlü destek veren ülkelerden biri. Silahlarla da..." dedi. Scholz ayrıca, Almanya'nın bu yardımları yaparken, müttefikleri ile sürekli iletişim halinde olduğunu aktardı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, nükleer silahları sadece kendilerine yönelik bir saldırı olduğunda kullanacaklarını ifade ederek, "Biz kitle imha silahlarını ve nükleer silahları bir savunma aracı olarak değerlendiriyoruz" demişti.

AFP / ET,AI