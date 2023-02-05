  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
2023 Seçimleri
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
Almanya Başbakanı Olaf Scholz
Olaf ScholzFotoğraf: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance
PolitikaAlmanya

"Leopard gönderme kararına rağmen tehlike artmadı"

1 saat önce

Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'ya muharebe tankı gönderme kararına rağmen ülkesinin savaşa taraf olma tehlikesinin artmadığını dile getirdi.

https://p.dw.com/p/4N7gi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, hükümetinin Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'ya muharebe tankı Leopard gönderme kararı almasından sonra da, Rusya-Ukrayna savaşında taraf olma tehlikesinin artmadığını dile getirdi. Bild am Sonntag gazetesine konuşan Başbakan Scholz, Ukrayna'ya gönderilecek her türlü silah konusunun müttefiklerle yakın diyalog ve görüş birliği temelinde ve titizlikle alındığını belirterek, bu ortak hareket etme tutumunun mevcut gerilimin tırmanmasını engellediğini savundu. Scholz ayrıca, ülkesi Almanya'nın, belli aralıklarla telefonlaştığı Rusya lideri Vladimir Putin tarafından tehdit edilmediğini vurguladı.

Rusya lideri Putin'in, Berlin'in Leopard tankı gönderme kararını, 2.Dünya Savaşı'na atıfla "Almanya tankları Rusya'yı yine tehdit ediyor" şeklinde yorumunu da "Kafa karıştırmak amaçlı tarihi bir karşılaştırma" sözleriye reddeden Scholz, "Asıl Rusya Ukrayna'ya karşı hiçbir şekilde savunulamayacak acımasız bir savaş yürütüyor" ifadelerini kullandı.

"Partnerlerimize birlikte tank vereceğiz"

Almanya Başbakanı Scholz, "Partnerlerimizle birlikte Ukrayna'ya tank vermemizin nedeni kendini savunması içindir" dedi. Almanya Başnakanı, Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ile varılan mutabakatta, Kiev'e Batı'dan verilen silahların Rusya’nın egemenlik topraklarına saldırı amaçlı kullanılmayacağı yönünde taahhüt aldıklarının da altını çizdi. 

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistoirus (solda), Altengrabow tatbikat alanında, Puma tipi bir tankın içinde bir askerden bilgi alıyor
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistoirus (solda)Fotoğraf: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Partnerler Almanya'yı yalnız mı bırakıyor?

Almanya Başbakanı Scholz, aylardır hem Ukrayna tarafından hem de Almanya'daki ana muhalefet blokundan (CDU ve CSU) Kiev'e muharebe tankları göndermesi yönünde baskı altına alındı. Ancak onu en çok, partisi Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD), Yeşiller ve Hür Demokat Parti (FDP) ile kurduğu koalisyonun içinden gelen bu yöndeki ısrarcı, sert eleştiriler yıprattı ve baskı altına aldı. Ocak ayının son haftasında ise Berlin bu yönde nihayet karar verildiğini açıkladı ve Almanya'nın Leopard ve benzeri ayarda muharebe tankı göndermeyi partnerleriyle eş güdümlü olarak aldığını duyurdu. 

Ancak mutabakatla alındığı söylenen kararın ardından Almanya ve Polonya dışında Ukrayna'ya, kendi alanında en iyilerden sayılan Leopard veya benzeri muharebe tankı gönderme konusunda adım atılmadığı görülüyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, ülkesi modern Leopard 2A6 modeli yollamadan önce partner ülkelerden onların göndereceği tanklara ilişkin onay beklediği bildiriliyor.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistoirus da daha önce, söz konusu tankları Mart sonu ya da Nisan başı itibarıyla Ukrayna'ya teslim etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Leopard 2A4 tipi eski model tank gönderme konusunda vaatler olsa da son model teknik donanımlı Leopard 2A6 tipi yollamaya müteffik ülkerlerden hiçbirinin istekli görünmediği haber veriliyor. Der Spiegel'in bildirdiğine göre, Almanya Başbakanı Scholz çok sayıda mevkidaşını arayıp ağır muharebe tankı yollama konusunda ikna etmeye çalıştı.

Alman ordusu envanterinde bulunan üç adet Leopard 1 tipi tank - (03.02.1995 / Münster)
Alman ordusu envanterindeki Leopard 1 tipi tanklarFotoğraf: Thomas Imo/photothek/picture alliance

Yeni Savunma Bakanı Boris Pistorius'un da geçen hafta düzenlediği video konferansta hiçbir Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeden muharebe tankı yollama konusunda taahhüt ve tarih alamadığı bildiriliyor. Başından beri Ukrayna'ya yoğun destek veren Polonya gibi yine Leopard 2 vereceğini duyuran Hollanda hükümetinin de geçen hafta yapılan konferansta bu vaadine dair somut bir tarih vermekten kaçındığı bildiriliyor. Oysa birçok ülke, Almanya'nın Ukrayna'ya ağır muharebe tankı Leopard gönderme kararıyla birlikte, kendilerinin de aynı model veya aynı ayarda başka modellerle bu iş birliğine katkıda bulunacağı duyurmuştu.

Bu arada İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in bir telefon görüşmesi yaptıkları, görüşmede Zelenskiy'in İngiliz yapımı Challenger 2 tankı yollamayı vaat eden İngiltere'nin Ukraynalı askerlerin bu araca yönelik askeri eğitime başlamasından dolayı teşekkür ettiği bildirildi. İngiltere de Kiev'e muharebe tankı yollayacağını geçen ay duyurdu. Sunak'ın, taahhüt edilen askeri araç ve gereçlerin bir an önce teslimatının yapılması konusunda elinden geleni yapma sözü verdiği bildiriliyor. 

 

epd,dpa / ETO,ET

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Ukraine Russland Konflikt

ABD'den Ukrayna'ya 2,5 milyar dolarlık askeri yardım paketi

ABD'den Ukrayna'ya 2,5 milyar dolarlık askeri yardım paketi

ABD Ukrayna'ya silah yardımının görüşüleceği Ramstein'daki buluşma öncesinde zırhlı araç ve hava savunma sistemlerini kapsayan 2,5 milyar dolarlık yeni bir yardım paketi açıkladı.
Politika20 Ocak 2023
Alman yapımı Leopard 2 tankları

Almanya'dan Leopard tankı için Polonya'ya yeşil ışık

Almanya'dan Leopard tankı için Polonya'ya yeşil ışık

Almanya, Polonya'nın Ukrayna'ya Leopard tankı göndermesine engel olmayacağını duyurdu. Alman yapımı Leopard'ların üçüncü ülkelerdeki kullanımı için Berlin'in onayı gerekiyor.
Politika23 Ocak 2023
Polonya'daki bir NATO tatbikatında kullanılan Alman yapımı Leopard 2 tankları

Ramstein'da kritik toplantı: Almanya Leopard'ları verecek mi?

Ramstein'da kritik toplantı: Almanya Leopard'ları verecek mi?

ABD'nin Almanya'daki hava üssü Ramstein'daki toplantıda Ukrayna'ya yapılacak askeri yardımlar konuşulacak. Gözler, Almanya'nın Leopard tanklarının sevkiyatına onay verip vermeyeceğinde.
Politika19 Ocak 2023
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Almanya'nın Thüringen eyaletinde AfD tarafından organize edilen bir yürüyüşte, "Önce bizim ülkemiz!" yazılı bir pankart taşınıyor - (21.09.2022)

AfD 10 yaşında: Sağ popülist ve her şeye karşı

Politika43 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Quantum-Systems tarafından geliştirilen Vector İHA'sı

Ukrayna'ya gönderilen Alman İHA'sı: Vector

Ukrayna'ya gönderilen Alman İHA'sı: Vector

Politika8 saat önce
Üç boyutlu koronavirüs görseli

Uzun Covid'in dört ana nedeni

Uzun Covid'in dört ana nedeni

Sağlık9 saat önce
Kanser hastalığına ve onunla mücadeleye dikkat çekmek için pembe şemsiyeler tutan yüzlerce insanın oluşturduğu kurdela sembolü

Psiko-onkoloji: Kanser hastalarına destek

Psiko-onkoloji: Kanser hastalarına destek

Sağlık4 Şubat 2023
İstanbul Boğazı'nda, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün altından geçen Fatih sondaj gemisi - (29.05.2020)

Yerli doğal gaz konut ihtiyacını karşılayacak mı?

Yerli doğal gaz konut ihtiyacını karşılayacak mı?

Ekonomi4 Şubat 2023
İngiltere'nin başkenti Londra'da kalabalık bir cadde

Anket: İnsanların üçte biri başka ülkede yaşamak istiyor

Anket: İnsanların üçte biri başka ülkede yaşamak istiyor

Politika4 Şubat 2023
Amasra'da yaşanan maden faciası sonrası iki işçi

Türkiye'de işçiler son 21 yılda neler kaybetti?

Türkiye'de işçiler son 21 yılda neler kaybetti?

Ekonomi4 Şubat 2023
Ana sayfaya dön