"Leopard gönderme kararına rağmen tehlike artmadı"

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, hükümetinin Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'ya muharebe tankı Leopard gönderme kararı almasından sonra da, Rusya-Ukrayna savaşında taraf olma tehlikesinin artmadığını dile getirdi. Bild am Sonntag gazetesine konuşan Başbakan Scholz, Ukrayna'ya gönderilecek her türlü silah konusunun müttefiklerle yakın diyalog ve görüş birliği temelinde ve titizlikle alındığını belirterek, bu ortak hareket etme tutumunun mevcut gerilimin tırmanmasını engellediğini savundu. Scholz ayrıca, ülkesi Almanya'nın, belli aralıklarla telefonlaştığı Rusya lideri Vladimir Putin tarafından tehdit edilmediğini vurguladı.

Rusya lideri Putin'in, Berlin'in Leopard tankı gönderme kararını, 2.Dünya Savaşı'na atıfla "Almanya tankları Rusya'yı yine tehdit ediyor" şeklinde yorumunu da "Kafa karıştırmak amaçlı tarihi bir karşılaştırma" sözleriye reddeden Scholz, "Asıl Rusya Ukrayna'ya karşı hiçbir şekilde savunulamayacak acımasız bir savaş yürütüyor" ifadelerini kullandı.

"Partnerlerimize birlikte tank vereceğiz"

Almanya Başbakanı Scholz, "Partnerlerimizle birlikte Ukrayna'ya tank vermemizin nedeni kendini savunması içindir" dedi. Almanya Başnakanı, Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ile varılan mutabakatta, Kiev'e Batı'dan verilen silahların Rusya’nın egemenlik topraklarına saldırı amaçlı kullanılmayacağı yönünde taahhüt aldıklarının da altını çizdi.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistoirus (solda) Fotoğraf: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Partnerler Almanya'yı yalnız mı bırakıyor?

Almanya Başbakanı Scholz, aylardır hem Ukrayna tarafından hem de Almanya'daki ana muhalefet blokundan (CDU ve CSU) Kiev'e muharebe tankları göndermesi yönünde baskı altına alındı. Ancak onu en çok, partisi Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD), Yeşiller ve Hür Demokat Parti (FDP) ile kurduğu koalisyonun içinden gelen bu yöndeki ısrarcı, sert eleştiriler yıprattı ve baskı altına aldı. Ocak ayının son haftasında ise Berlin bu yönde nihayet karar verildiğini açıkladı ve Almanya'nın Leopard ve benzeri ayarda muharebe tankı göndermeyi partnerleriyle eş güdümlü olarak aldığını duyurdu.

Ancak mutabakatla alındığı söylenen kararın ardından Almanya ve Polonya dışında Ukrayna'ya, kendi alanında en iyilerden sayılan Leopard veya benzeri muharebe tankı gönderme konusunda adım atılmadığı görülüyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, ülkesi modern Leopard 2A6 modeli yollamadan önce partner ülkelerden onların göndereceği tanklara ilişkin onay beklediği bildiriliyor.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistoirus da daha önce, söz konusu tankları Mart sonu ya da Nisan başı itibarıyla Ukrayna'ya teslim etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Leopard 2A4 tipi eski model tank gönderme konusunda vaatler olsa da son model teknik donanımlı Leopard 2A6 tipi yollamaya müteffik ülkerlerden hiçbirinin istekli görünmediği haber veriliyor. Der Spiegel'in bildirdiğine göre, Almanya Başbakanı Scholz çok sayıda mevkidaşını arayıp ağır muharebe tankı yollama konusunda ikna etmeye çalıştı.

Alman ordusu envanterindeki Leopard 1 tipi tanklar Fotoğraf: Thomas Imo/photothek/picture alliance

Yeni Savunma Bakanı Boris Pistorius'un da geçen hafta düzenlediği video konferansta hiçbir Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeden muharebe tankı yollama konusunda taahhüt ve tarih alamadığı bildiriliyor. Başından beri Ukrayna'ya yoğun destek veren Polonya gibi yine Leopard 2 vereceğini duyuran Hollanda hükümetinin de geçen hafta yapılan konferansta bu vaadine dair somut bir tarih vermekten kaçındığı bildiriliyor. Oysa birçok ülke, Almanya'nın Ukrayna'ya ağır muharebe tankı Leopard gönderme kararıyla birlikte, kendilerinin de aynı model veya aynı ayarda başka modellerle bu iş birliğine katkıda bulunacağı duyurmuştu.

Bu arada İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in bir telefon görüşmesi yaptıkları, görüşmede Zelenskiy'in İngiliz yapımı Challenger 2 tankı yollamayı vaat eden İngiltere'nin Ukraynalı askerlerin bu araca yönelik askeri eğitime başlamasından dolayı teşekkür ettiği bildirildi. İngiltere de Kiev'e muharebe tankı yollayacağını geçen ay duyurdu. Sunak'ın, taahhüt edilen askeri araç ve gereçlerin bir an önce teslimatının yapılması konusunda elinden geleni yapma sözü verdiği bildiriliyor.

epd,dpa / ETO,ET