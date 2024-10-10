Scholz: İsrail'e silah ihraç ettik, edeceğiz

İsrail'e yeterince askeri destek vermediği gerekçesiyle eleştirilen Alman hükümeti, bu ülkeye yönelik silah ihracatının süreceğini duyurdu. BSW milletvekili Sevim Dağdelen ise ihracatın tamamen yasaklanmasını talep etti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Federal Meclis'te İsrail'e yönelik Hamas saldırısının yıl dönümü nedeniyle düzenlenen oturumda yaptığı konuşmada, hükümetin İsrail'e yeterince destek vermediği yönündeki eleştirileri reddetti. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Almanya Başbakanı, "(İsrail'e) silah sevkiyatı yaptık ve yapacağız" açıklamasında bulundu.

Bir milletvekili olarak konuştuğunu bilhassa vurgulayan Scholz, "Hükümet olarak yakında yeni sevkiyatlar yapılmasını sağlayacak kararları da aldık. O zaman bunun ne kadar yanlış bir suçlama olduğunu göreceksiniz" dedi.

Muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partilerinden milletvekilleri, Scholz liderliğindeki hükümetin İsrail'e verdiği desteği, özellikle de silah sevkiyatını yetersiz buluyordu.

Muhafazakâr CDU lideri Friedrich Merz, bugünkü oturumda, "Haftalarca hatta aylarca federal hükümet İsrail'e mühimmat ihracatına onay vermeyi reddetti. Örneğin, tankların yedek parçaları için bile bu izin verilmedi" dedi.

İzin başvurusunda bulunduklarına ancak federal hükümetin bunları aylarca işleme sokmadığına dair yazılı belge gösteren "çok sayıda şirket" olduğunu söyleyen Merz, "Bu ihracat izinlerinin fiilen reddi değildir de nedir?" diye ekledi.

Bugünkü oturumda konuşan Yeşiller partili Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise bu tip kararların gizliliğine vurgu yaptı.

Almanya'da silah ihracat izinlerinin, hükümet bünyesindeki Federal Güvenlik Konseyi'nde onaylanması gerekiyor. Ekonomi Bakanlığının da temsil edildiği Konsey'in toplantıları kamuoyuna kapalı gerçekleştiriliyor.

Saldırı ve savunma silahları arasında ayrım

Ekonomi Bakanlığının kamuoyuna açıkladığı veriler, Alman hükümetinin Mart ve Ağustos ayları arasında İsrail'e savaşta kullanılabilecek silahların ihraç edilmesine onay vermediğini ortaya koymuştu. Ancak Bakanlık İsrail'e yönelik silah ihracatı konusunda genel bir yasak olmadığını vurgulamıştı. Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck de İsrail'e silah ihracatında Gazze Şeridi'nde kullanılanlarla savunmaya yönelik sistemler arasında ayrım yaptıkları mesajını vermişti.

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock geçen ay yaptığı açıklamada "Almanya'nın Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısı sonrası İsrail'in kendini müdafaası için her tür desteği verdiğini, ancak insanî devletler hukukuna aykırı bir şeyi hiçbir şekilde destekleyemeyeceklerini" söylemiş, "Bu nedenle 7 Ekim'den sonra Gazze Şeridi'nde kullanılabilecek ve orada devletler hukukunu ihlal edecek silahların ihracatı olmamıştır" ifadesini kullanmıştı. İsrail'e yapılan hava savunma sistemleri ihracatını örnek veren Baerbock, "Hava savunmasıyla Gazze'de hastaneleri tahrip edemezsiniz" demişti.

Almanya'da sol popülist Sahra Wagenknecht İttifakı (BSW) ise Scholz hükümetinden İsrail'e silah ihracatını resmen yasaklamasını istiyor.

BSW milletvekillerinden Sevim Dağdelen Federal Meclis'te bugün gerçekleştirilen oturumda partisinin bu yöndeki talebini yineledi.

Bu yılki ihracat izinlerinde büyük düşüş

Hükümetin BSW'nin geçen ayki soru önergesine verdiği yanıta göre 2023'te İsrail'e 326 milyon 500 bin euro değerinde silah ihracatına izin verildi. Büyük bölümü 7 Ekim sonrasına denk gelen izinlerde 2022'ye göre 10 kat artış oldu.

Bu yıl ise Ocak ayından 21 Ağustos'a kadarki dönemde ihracat izinleri hacmi 14,5 milyon euroya geriledi. 2024 ihracat izinlerinde muharebe silahlarının payı sadece 32 bin 449 euro oldu.

DW,dpa/CÖ,JD

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