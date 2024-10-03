"İki Almanya'nın birleşmesi tamamlanmadı"

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Batı İttifakı içinde yer alan Federal Almanya Cumhuriyeti (BRD) ile Varşova Paktı üyesi Demokratik Almanya Cumhuriyeti'nin (DDR) birleşmesinin 34'üncü yıl dönümü birçok şehirde kutlanıyor.

Bu yıl "Birlikte yelkenleri açalım" sloganı ile Schwerin kentinde düzenlenen merkezi kutlama törenine katılan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Doğu ile Batı Almanya'nın birleşme sürecinin, aradan geçen 34 seneye rağmen hâlâ tamamlanmadığını belirtti.

Konuşmasında birleşmenin yazılmakta olan tarihine yeni başlıklar açılması gerektiğini İfade eden Scholz, "Siyaset, daha iyi fırsatlar ve yaşam şartları yaratabildiği her yerde bunu yapmak zorunda" dedi. Şehirdeki Mecklenburg Devlet Tiyatrosu'nda düzenlenen törende konuşan Scholz diğer yandan geride kalan 34 yılda sağlanan ilerlemenin de altını çizdi.

Soldan sağa: Almanya Federal Anayasa Mahkemesi Başkanı Stephan Harbath, Mecklenburg-Vorpommern Eyalet Başbakanı Manuela Schwesig, Federal Parlamento Başkanı Bärbel Bas, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Schwerin Belediye Başkanı Rico Badenschier Fotoğraf: Georg Wendt/dpa/picture alliance

"Birleşme Doğu Almanlar için radikal bir değişimdi"

Aralarında Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Federal Parlamento Başkanı Bärbel Bas'ın da olduğu devlet erkanının hazır bulunduğu etkinlikte Scholz, "radikal bir değişim" olarak nitelendirdiği 3 Ekim 1990 sonrası sürecin milyonlarca Doğu Alman için "kurtuluş ve yeniden başlangıç" anlamına geldiğini vurguladı. Diğer yandan bu sürecin Doğu Almanlar için "O güne dek yaşadıkları tüm hayatın çöküşü, bilgilerinin, deneyimlerinin ve hayatları boyunca edindiklerinin değersizleştirilmesi" olduğunu dile getiren Başbakan Scholz, sözlerini şöyle sürdürdü: "İşte (Almanya'nın doğusundaki) özel ruh halinin, keyifsizliğin ve ülkenin doğusuna has siyasi tercihlerin temel sebeplerinden biri de galiba bu."

Üçü de Almanya'nın doğusunda yer alan Saksonya, Thüringen ve Brandenburg eyaletlerinde kısa zaman önce yapılan parlamento seçimlerindeaşırı sağcı Almanya için Alternatif'in (AfD), her birinde yüzde 30 civarında oy almasına atfen Scholz, "Almanya'nın tamamında vatandaşların çok büyük bir kesiminin" özgürlükçü düzenden yana olduğuna inandığını ifade ederek "Bunlar akıllı ve makul olanlar. Bunlar sadece şikayet etmeyip ülkemiz için elini taşını altına koyanlar. Merkezdeki bu kesim uçlardaki radikallerden çok daha kalabalık" dedi.

Her yıl Almanya'nın farklı bir eyaletinde yapılan merkezi kutlamaların, birleşmenin 35'inci yıl dönümünde önümüzdeki sene Saar eyaletinde gerçekleştirilecek.

epd / ET,EC

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