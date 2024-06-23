Scholz Fransa'da aşırı sağın olası seçim zaferinden kaygılı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa'da yapılacak erken genel seçimlerde, aşırı sağcıların zafer elde etme olasılığından kaygı duyduğunu ifade etti. Kamu televizyonu ARD'ye verdiği röportajda "Fransa'daki seçimler nedeniyle endişeliyim" diyen Scholz, aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen'in partisi Ulusal Birlik'e (RN) atıfla "Deyim yerindeyse, Le Pen'in olmadığı partilerin başarılı olmasını umuyorum" şeklinde konuştu. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Başbakan, ancak buna Fransızların karar vereceğini de sözlerine ekledi.

Fransa'daki seçim sonuçları nasıl olursa olsun toplantılarda hükümetin lideri olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u göreceğini belirten Scholz, Ulusal Birlik'in erken seçimleri kazanması halinde "yine de bir değişim" olacağını kaydetti.

Fransa'da yapılan son seçim anketleri aşırı sağcı Le Pen'in partisi Ulusal Birlik'in seçimden zaferle çıkabileceğini ve Ulusal Meclis'te mutlak çoğunluğu sağlayabileceğini gösteriyor. Ulusal Birlik, Avrupa Parlamentosu seçimlerinden de birinci parti olarak çıkmış bunun üzerine Fransa Cumhurbaşkanı Macron Ulusal Meclisi feshederek erken seçim kararı almıştı. Fransa'da seçimlerin ilk turu 30 Haziran'da, ikinci turu ise 7 Temmuz'da yapılacak.

Başbakan Scholz, ARD'ye verdiği röportajda Fransa'daki duruma ilişkin olarak, "Avrupa Parlamentosu seçimlerinde bazı ülkelerdeki çok daha elim sonuçlar, Almanya'da aldığımız sonuçlar kadar beni üzüyor" ifadelerini kullandı.

"AfD'li bir eyalet başbakanı çok moral bozucu olur"

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Scholz'un partisi SPD de yüzde 13,9 oy oranı ile bugüne kadarki en kötü sonucu elde etti. Seçimlerde, birçok Avrupa Birliği (AB) ülkesinde olduğu gibi Almanya'da da aşırı sağcılar oylarını artırdı. Oyların yüzde 15,9'unu alan aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD), muhafazakâr Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin ardından seçimlerden ikinci siyasi güç olarak çıktı. AfD, özellikle Almanya'nın doğusundaki eyaletlerde birinci güç konumunda.

Başbakan Scholz, AfD'nin yükselişine rağmen Thüringen, Saksonya ve Brandenburg eyaletlerinde yapılacak seçimler sonrasında AfD'li bir eyalet başbakanın olmayacağını düşündüğünü ifade etti. AfD'li bir başbakanın "çok moral bozucu" bir gelişme olacağını belirten Scholz, ancak yapılacak seçimlerde AfD'nin yanında diğer partilerin eyalet parlamentolarında çoğunluğa sahip olacağından "emin olduğunu" kaydetti.

Thüringen ve Saksonya eyaletlerinde 1 Eylül'de, Brandenburg'da ise 22 Eylül'de seçimler yapılacak. Anketlere göre üç eyalette de AfD birinci siyasi güç konumunda bulunuyor. Thüringen ve Saksonya'da SPD'nin oy oranı ise yüzde 10'un altında.

AFP,Reuters / JD,ET

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