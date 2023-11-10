Scholz Erdoğan'ı akşam yemeğinde ağırlayacak

Almanya Başbakanı Scholz'un 17 Kasım'da akşam yemeğinde ağırlayacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan mevkidaşı Steinmeier tarafından da kabul edilecek. Scholz Erdoğan'dan önce Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ile bir araya gelecek.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 17 Kasım’da akşam yemeğinde ağırlayacak. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından da kabul edilecek.

Alman Hükümeti’nin Sözcü Yardımcısı Christiane Hoffmann, bugün düzenlenen olağan basın toplantısında, Başbakan Olaf Scholz'un önümüzdeki hafta Cuma akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı akşam yemeğinde ağırlayacağını açıkladı.

Hoffmann, Scholz'un başbakanlıktaki yemekte bir araya geleceği Erdoğan ile gündeminde “siyasi konular yelpazesinde yer alan tüm konuların” yer alacağını söyledi.

Scholz’un görüşmesi öncesinde Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından kabul edileceğini duyuran Hoffman, ayrıca kendisine ziyaret hakkında yöneltilen sorulara da yanıt verdi.

Görüşmede ele alınması beklenen konular hakkında bilgi isteyen gazetecilere yanıt verirken, “bölgesel gelişmeler, iki NATO müttefikini ilgilendiren konular, iki ülke ilişkilerini ilgilendiren gündem maddeleri” ifadelerini kullanan Hoffmann, atfedilen önem nedeniyle AB-Türkiye Mülteci Mutabakatı’nın da toplantıda gündeme gelmesi beklenen konular arasında yer aldığını kaydetti.

Basın toplantısı düğümü henüz çözülemedi

Hükümet Sözcü Yardımcısı, bir gazetecinin, “Erdoğan’ın Türkiye-Almanya maçına gitmesi, soykırım anıtını ziyaret etmesi planlandı mı?” sorusuna “Ben ancak Başbakan Scholz’un takvimine ilişkin bilgi verebiliyorum” yanıtı verdi.

Bu arada sözcü yardımcısının açıklamasında iki liderin ortak basın toplantısı hakkında herhangi bir bilgi vermemesi üzerine gazeteciler, “Yani Scholz'un Erdoğan ile ortak basın toplantısı öngörülmüyor mu?” sorusunu da yönelttiler.

Hoffmann bu soruya, “ziyaret programına ilişkin detaylar üzerinde görüşmelerin devam ettiği” yanıtını vermekle yetindi.

Hamas konusunda görüş ayrılığı vurgusu

Bir diğer gazeteci ise “Başbakan Scholz Almanya’daki Müslüman dernekleri ve temsilcilerinin de katıldığı İsrail karşıtı gösterileri hakkındaki görüşlerini açıklamıştı, bu konu da Erdoğan ile görüşmede gündeme gelir mi?” sorusunu yöneltti.

Sözcü Hoffmann, “Bölgesel konuların ele alınacağını söyledim. Ortadoğu’daki gelişmelerde ağırlık oluşturacaktır. Federal Hükümet’in Hamas’a karşı çok farklı bir tutumu olduğu, Türk Cumhurbaşkanı’ndan çok farklı olarak Hamas’ı konumlandırdığı biliniyor. Bu konunun da gündeme geleceğinden yola çıkıyorum” yanıtı verdi.

Hoffmann, özellikle farklı görüşte oldukları partnerlerle görüş alışverişine önem atfettiklerinin de altını çizdi.

Scholz Erdoğan öncesinde Mitsotakis ile görüşecek

Bu arada Scholz'un cuma gününden önce Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ile ikili bir görüşme gerçekleştirecek olması da dikkat çekiyor.

13 Kasım Pazartesi akşamı Avrupa Birilği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel’in daveti üzerine Almanya Başbakanlığı’nda bir akşam yemeği düzenlenecek.

Yemeğe Scholz’un yanı sıra Yunanistan Başbakanı Mitsokatis, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis’in katılması bekleniyor.

Alman Hükümeti’nin Sözcü Yardımcısı Hoffmann, Michel’in Granada'da yapılan gayriresmi AB liderler zirvesinde ele alınan stratejik gündem ile ilgili konular hakkında, daha sınırlı katılımlı toplantılar yoluyla görüş alışverişinde bulunmayı amaçladığını söyledi.

Hoffman Scholz'un ayrıca Yunan mevkidaşı Mitsotakis’i salı günü başbakanlıkta ağırlayacağını da duyurdu. Sözcü Yardımcısı, iki başbakanın ikili Avrupa ve güvenlik meseleleri hakkında görüş alışverişinde bulunacaklarını, görüşme sonrasında da iki liderin basın toplantısı düzenleyeceklerini açıkladı.

Ana muhalefet de Mitsotakis'i ağırlayacak

Bu arada Mitsotakis Almanya ziyareti sırasında sadece iktidar tarafından değil ana muhalefet tarafından da ağırlanacak.

Mitsotakis, ana muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birliği’ne (CDU) yakınlığı ile bilinen Konrad Adenauer Vakfı’nın Pazartesi günü düzenleyeceği bir konferansa katılacak. CDU’nun Genel Başkanı Friedrich Merz ile birlikte Mitsotakis, “Yunanistan ve Avrupa: Yeni bir dönem” başlığını taşıyan konferansta konuşmacı olacak.

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