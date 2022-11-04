Scholz Çin ziyaretinde Başbakan Li ile görüştü

Almanya Başbakanı Olaf Scholz Çin ziyareti kapsamında Başbakan Li Kıçiang ile bir araya geldi. Scholz Çin'e adil ticaret koşulları çağrısında bulundu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz Çin'e yaptığı ziyaret çerçevesinde Çinli mevkidaşı Li Kıçiang'la Pekin'de bir araya geldi. İki lider görüşme sorasında ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Çin'i dünya barışı konusundaki sorumluluğu nedeniyle "büyük ülke" diye nitelendiren Olaf Scholz, kendisine Çin ziyareti nedeniyle yapılan eleştirileri geri çevirdi. Kriz zamanlarında görüşmelerin daha da önem kazandığının altını çizen Scholz açıklamasına, "Bugün Pekin'de olmam iyi ve doğru" sözleriyle başladı.

Çin'den Ukrayna'daki savaşın sona ermesi için Rusya üzerindeki etkisini kullanmasını isteyen Scholz, Berlin ve Pekin hükümetlerinin Rusya'nın nükleer silah tehditlerinin kabul edilemez olduğu konusunda hemfikir olduğunu belirtti. Scholz Rusya'nın bunu yapması halinde, dünya ülkelerinin çizdiği kırmızı çizgiyi aşmış olabileceğini ifade etti.

Almanya ve Çin başbakanlarının basın toplantısından Fotoğraf: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Çin Başbakanı Li de açıklamasında, ülkesinin Almanya ile birlikte Ukrayna'daki savaşın "hemen sona ermesi"ni umut etiğini söyledi. Scholz ile görüşmesinin ardından açıklama yapan Çin Başbakanı, "Daha fazla gerginliği kaldıramayız" dedi ve Rusya ile Ukrayna'nın barış görüşmelerine ikna edilmesi gerektiğini söyledi.

Çin-Rusya yakınlığı

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahale başlattığı 24 Şubat'tan bu yana Pekin yönetiminden sık sık Putin'i destekleyen ve gerginlikte ABD ve NATO'nun sorumluluğu olduğunu belirten açıklamalar gelmişti. Çin'in açıklamalarında genel itibarıyla egemenliğin ve toprak bütünlüğünün korunması gerektiği yönünde ifadeler kullanılmıştı. Ancak Çin yönetimi bunu yaparken Rusya'ya atıfta bulunarak tüm tarafların meşru güvenlik çıkarlarının dikkate alınması gerektiğini vurgulamıştı.

Almanya ile Çin arasındaki ticari ilişkiler

Almanya Başbakanı Scholz Çin'e adil ticaret koşulları çağrısında bulunarak Almanya ve Çin'in "küreselleşmenin avantajları ve bu sayede mümkün olan ekonomik büyümenin kaybolmaması" konusunda ortak çıkara sahip olduğunu belirtti. Başbakan Scholz "Almanya için eşit göz hizasında ekonomik ilişkiler önemli" ifadesini kullandı.

Yatırım konusunda eşitlik garantisi

Scholz yatırım erişiminin eşit olarak garanti edilmesi gerektiğini ve serbest hareket edilemeyecek hiçbir bağımlılığın ortaya çıkmaması gerektiğini belirtti.

Çin Başbakanı Li ise ülkesinin Almanya ile daha yakın işbirliği arzusunu dile getirerek, "Almanya ve Çin serbest ve adil ticaretten yana" dedi.

Batılı şirketler uzun süredir Çin Halk Cumhuriyeti pazarına erişim konusundaki zorluklardan şikayet ediyor. Çin konusunda dile getirilen bir diğer eleştiri ise fikri mülkiyetin korunması. Almanya Başbakanı Scholz'un ziyareti Alman ekonomisinin Çin'e artan bağımlılığına ilişkin tartışmaların yapıldığı bir döneme denk geldi.

Önce Şi ile görüştü

Olaf Scholz başbakan olmasının ardından Çin'e yaptığı ilk ziyarette ilk olarak kısa bir süre önce yeniden bu göreve seçilen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi. Alman başbakanlar şimdiye dek Çin ziyaretlerinde protokol gereği önce başbakan ardından devlet başkanı ile bir araya geliyordu. Bu kez Scholz'un önce Devlet Başkanı Şi, ardından Başbakan Li ile görüşmesi Çin Komünist Partisi'nin kısa bir süre önce yaptığı kongrede yeniden parti liderliği ve devlet başkanlığına seçilen Şi'nin yetkilerini daha da artırmasına bağlanıyor.

dpa, AFP / HT,EC