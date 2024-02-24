Almanya'da Ukrayna ile dayanışma gösterileri

Rusya-Ukrayna savaşının ikinci yıl dönümünde başta başkent Berlin olmak üzere Almanya'nın farklı kentlerinde Ukrayna ile dayanışma gösterileri düzenlendi.

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat 2022 tarihinde girmesinin ikinci yıl dönümünde Almanya'nın birçok kentinde savaşın protesto edildiği, Ukrayna ile dayanışma mesajlarının verildiği gösteriler düzenlendi.

En büyük gösterilerden biri başkent Berlin'de yapıldı. Berlin merkezli Ukraynalılara yardım derneği Vitsche'nin verdiği bilgiye göre Brandenburg Kapısı önündeki gösteriye 10 bin kişi katıldı. Polisin verdiği bilgiye göre ise katılımcı sayısı 5 bindi. Berlin'deki gösteride konuşan Berlin'e hükümet eden Belediye Başkanı Kai Wegner, "Berlin kayıtsız şartsız Ukrayna'nın yanında" dedi. Wegner, Ukrayna'ya aralarında Taurus seyir füzeleri de dahil daha fazla askeri yardım yapılmasını talep etti.

Ukrayna'ya destek gösterisinin yapıldığı bir başka büyük kent ise Köln'dü. Polisin verdiği bilgiye göre Köln'deki gösteriye de 5 bin kişi katıldı. Vitsche'nin yanı sıra 50 Alman ve Ukraynalı kuruluş gösteri düzenlenmesi çağrısı yapmıştı.

Greenpeace'ten Rus Büyükelçiliği protestosu

Gösteride askeri yardımların genişletilmesinin yanı sıra Rusya'ya ait dondurulan mal varlıklarının Ukrayna'ya devredilmesi, Rusya'ya yönelik uygulanan yaptırımlardaki boşlukların giderilmesi çağrısı da yapıldı. Brandenburg Kapısı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da savaşın yıl dönümünde Ukrayna bayrağının renkleri olan mavi ve sarıyla donatıldı.

Greenpeace'in eyleminde Rus Büyükelçiliği duvarına "Öldürmeyi durdurun" sloganı yansıtıldı. Fotoğraf: Annette Riedl/dpa/picture alliance

Çevre örgütü Greenpeace'ten aktivistler ise bu sabah saatlerinde Berlin'deki Rusya Büyükelçiliği önünde projeksiyonla protesto gösterisi düzenledi. Büyükelçilik duvarına "Öldürmeyi durdurun" sloganı yansıtıldı. Greenpeace, protesto gösterisinde 500 binden fazla insanın ölmesi ya da yaralanmasından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yönetiminin sorumlu olduğunu belirtti.

Berlin ve Köln'ün yanı sıra Bremen, Hannover, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart, Erfurt ve Münih'te de Ukrayna ile dayanışma gösterileri ya da anma törenleri düzenlendi.

AFP / HT,SÖ

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl erişebilirim?