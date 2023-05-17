Sarkozy'ye verilen üç yıllık hapis cezası onandı

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hakkında yolsuzluk ve haksız müdahale suçundan verilen 3 yıllık hapis cezası onandı. Fransız temyiz mahkemesi cezanın 2 yılını tecil etti; kalan 1 yılın da elektronik kelepçeyle ev hapsi olarak infaz edilmesine hükmetti. Sarkozy ayrıca üç yıl süreyle de kamu görevinden men edildi.

68 yaşındaki eski siyasetçi mahkeme salonundan herhangi bir yorum yapmadan ayrıldı. Avukatı Jacqueline Laffont ise kararı Yargıtay'a götüreceklerini söyledi.

Fransız yargısı Mart 2021'de aldığı kararda, Sarkozy ile eski avukatı Thierry Herzog'un süren bir soruşturma hakkında bilgi edinmek amacıyla eski yargıç Gilbert Azibert ile "yolsuzluk antlaşması" yaptığına hükmetmişti.

Soruşturma makamları Sarkozy'nin iki resmi telefon hattını dinlemiş ve eski cumhurbaşkanının Herzog ile iletişim kurmak için "Paul Bismuth" adında üçüncü bir gayriresmi telefon hattı olduğunu keşfetmişti. Bu telefonlardan yapılan konuşmalar, Sarkozy'nin yolsuzluktan hüküm giymesine neden olmuştu. Aynı konuşmaların temyiz sürecinde bir kez daha dinlenmesi, üst mahkemenin kararında da etkili oldu. Mahkeme Herzog ve Azibert'e de Sarkozy ile aynı cezayı verdi. Avukat Herzog üç yıl süreyle avukatlık mesleğinden men edildi.

Kampanya harcamalarından ayrı bir davası daha var

Bismuth olarak adlandırılan bu dava 2007- 2012 yılları arasında cumhurbaşkanlığı görevinde bulunan Sarkozy hakkındaki tek dava değil. Sarkozy 1 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ve temyize götürdüğü Bygmalion davasında da Kasım 2023'ten itibaren yeniden yargılanacak. Davada Sarkozy'nin ekibi, Bygmalion adlı bir halkla ilişkiler firmasının sahte faturalandırılmasını kullanarak, 2012'deki seçim kampanyasında yasal sınırın neredeyse iki katı harcama yapmakla suçlanıyor.

Kaddafi rejiminden mali kaynak aldığı iddiası

Sarkozy hakkında 2007 seçim kampanyasının Libya tarafından finanse edildiği iddiasıyla yeni bir yargılamanın başlaması da muhtemel. Fransız mali suçlar savcıları perşembe günü yaptıkları açıklamada, Sarkozy ve diğer 12 kişinin zaferle sonuçlanan seçim kampanyası için dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi rejiminden milyonlarca euroluk finansman talep ettikleri gerekçesiyle yargılanmaları gerektiğini açıkladı. Yolsuzluk, yasadışı kampanya finansmanı, kamu fonlarının zimmete geçirilmesini gizlemek gibi suçlamalara maruz kalan Sarkozy ise tüm bu suçlamaları reddediyor.

Fransa'da Sarkozy'den önce bir ceza davasında hüküm giyen tek Fransız lider, Paris Belediye Başkanlığı döneminde yaşanan sahte iş skandalı nedeniyle 2 yıl tecilli hapis cezasına çarptırılan Jacques Chirac olmuştu.

AFP / EC, TY

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