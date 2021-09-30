Fransa'da Sarkozy'ye ikinci mahkumiyet

Fransa'da 2007-2012 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Nicolas Sarkozy, yeniden adaylığını koyduğu 2012 seçimlerinde kampanya finansmanındaki usulsüzlükler nedeniyle hüküm giydi.

Mahkeme, eski Cumhurbaşkanını tecilsiz bir yıl hapis cezasına mahkum etti. Ceza, elektronik gözlem altında ev hapsi olarak uygulanacak. Sarkozy'nin avukatı kararı temyize götüreceklerini açıkladı.

Savcılık Sarkozy için bir yıl hapis cezası talep etmiş, cezanın altı ayının ertelenmesini istemişti. Fransa'da yasa dışı seçim kampanyası finansmanı suçuna azami bir yıl hapis ve 3.750 euro para cezası öngörülüyor.

"Uyarıları dikkate almadı"

Mayıs ve Haziran aylarında görülen davada savcılık, Sarkozy'yi adaylara kampanyalar için aktarılan kamu paralarını düşüncesizce kullanmak ve katlanan masraflar konusunda muhasebecilerinin uyarılarını dikkate almamakla suçlamıştı.

Sarkozy ise savunmasında suçlamaları "masal" diye nitelendirmiş, o dönemde "seçim kampanyalarının finansmanı konusundaki ince ayrıntılarla ilgilenemeyecek kadar yoğun ve meşgul olduğunu" söylemişti.

Sahte fatura sistemi

Dava, etkinliklerin gerçek maliyetini gizlemek için sahte fatura tazmin etme sistemi kuran halkla ilişkiler firmasının adıyla, Bygmalion skandalı olarak anılıyordu.

Sarkozy'nin 2012'deki seçim kampanyasında yasal limitin iki katı harcama yaptığı ortaya çıkmıştı. Amerikan usulü ihtişamlı miting ve etkinliklerle dikkat çeken kampanyada yasal limit olan 22,5 milyon euronun çok üstüne çıkılmış, kampanyanın toplam maliyeti 42,8 milyon euroyu bulmuştu.

66 yaşındaki politikacı, 2012 seçimlerinde sosyalist aday François Hollande karşısında varlık gösterememiş, ancak muhafazakar siyasetteki etkinliğini sürdürmüştü. 2016 yılında yeniden cumhurbaşkanlığına soyunan Sarkozy, partisi tarafından aday gösterilmeyi başaramamıştı.

Davada yargılanan ve aralarında Sarkozy'nin eski seçim kampanyası menajeri, Bygmalion şirketi yetkilileri ve Sarkozy'nin partisinden eski yetkililerin de bulunduğu diğer 13 sanık içinse karar henüz açıklanmadı.

Yolsuzluktan da hüküm giymişti

Sarkozy, Mart ayında karara bağlanan bir başka davada da yolsuzluk ve yargı üzerinde nüfuz kurma girişiminde bulunma suçlamalarından hüküm giymiş, aldığı üç yıllık hapis cezasının iki yıllık bölümü tecil edilmişti.

Yargıç, Sarkozy'nin kalan bir yıllık cezayı elektronik kelepçe takması durumunda ev hapsinde geçirmesinin düşünülebileceğini belirtmiş, ancak Sarkozy kararı temyize taşımıştı.

AFP / BK,ET

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