Sarah Emiri: BAE’nin Mars misyonunun başındaki kadın

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) son beş yıldır bilim ve teknolojinin sınırlarını zorluyor. Körfez ülkesi 2017'de dünyanin ilk Yapay Zeka Bakanlığı’nı kurdu. Ortadoğu’da ve Körfez’de uzay konusuna çok fazla önem verilmediği bir dönemde bu hamleleri yapan BAE, şimdi de Mars yolunda. Mars’ta hava durumu ve iklim üzerinde çalışmalar yapmak için tasarlanan uydu hafta başında başarılı bir şekilde fırlatıldı. Pazartesi günü Japonya’nın Tanegaşima uzay üssünden fırlatılan "Umut" adlı uydu Mars yolculuğuna başladı.

Başarılı olursa, BAE’yi Kızıl Gezegen’e ulaşan ilk Arap ülkesi yapacağından tarihsel önem arz eden proje için gözler, en az uydunun kendisi kadar dikkat çeken bir diğer isimde: Sarah Emiri.

Video izle 08:24 Paylaş 17 Temmuz BAE için milat olacak: Mars’a gidiyorlar E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/3fJ2U 17 Temmuz BAE için milat olacak: Mars’a gidiyorlar

"Bir hayalim vardı"

33 yaşındaki bu genç kadın ülkesinin Mars misyonunun başında.

Sharjah Üniversitesi’nde bilgisayar mühendisliği eğitimi gören ve kariyerine bir mühendis olarak başlayan Emiri, zamanla Emirlik İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü bünyesindeki uzay teknolojileri alanına kaydı. Burada BAE’nin uzay uyduları üzerine çalıştı.

12 yaşındayken gördüğü bir Andromeda Galaksisi fotoğrafı Sarah Emiri'yi uzayla ilgili daha çok şey öğrenmeye teşvik etmiş.

2017'deki TEDx Dubai konuşmasında "12 yaşında geç bir kız olarak Samanyolu’na en yakın galaksi olan Andromeda Galaksisi’nin fotoğrafını gördüm" diyen Emiri, bu görüntünün kendisinin uzayla ilgili daha çok şey öğrenmeye teşvik ettiğini söylüyor. Emirlik İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'ndeki işi için "Bana uzay üzerine çalışıldığını söylediler ve benim de bir hayalim vardı. Yani aslında her şey uydu." diye anlatıyor.

Projenin adı: Umut

2016'da Emirlik Bilim Konseyi’nin başına getirilen genç kadın, 2017'dan beri de kabinede İleri Bilimler Bakanı olarak görev yapıyor.

Ülkesinin uzay misyonu için "Küresel ölçekte rekabete girmekte çok geç kalmış yeni bir ülkeyiz" diyen Emiri, insanların yaptıkları şeyi "delilik" olarak adlandırmasının doğal olduğunu düşünüyor. BAE’nin Mars projesine verdiği isim olan "Amal" da Arapça’da umut anlamına geliyor.

Emiri, "Misyonun adı umut; çünkü biz yaşadığımız gezegeni anlamaya dair olan küresel çabalara bir katkıda bulunuyoruz" diyor ve ekliyor: "Bölgemizi (Ortadoğu) tanımlayan çatışmaların ötesine geçerek, hatta üzerine çıkarak, bilime olumlu katkılarda bulunacağız."

Yüzde 34’ü kadın

BAE’nin Mars projesi aynı zamanda ülkedeki toplumsal normları da yıkıyor. İngiliz bilim dergisi Nature’a göre Emirlik’in Mars projesindeki kadın çalışan oranı yüzde 34. Hatta projenin bilimsel kanadında çalışan kadınların oranı yüzde 80. Bu Emirlik'te yüzde 28 olan kadın istihdam oranıyla karşılaştırıldığında epey yüksek. Emiri, gençlerin bilim, teknoloji, matematik ve mühendislikle olan bağlarını kuvvetlendirmek ve bu oranı artırmak istediklerini söylüyor. Bilimi, "Benim için işbirliğinin en uluslararası formu" olarak tanımlayan Emiri şöyle konuşuyor:

"Limitleri yok, sınırları yok ve insanlığın yararı için tutkuyla çalışan bireyler tarafından yapılıyor."

Lewis Sanders IV

© Deutsche Welle Türkçe