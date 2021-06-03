Mars ya da diğer adıyla Merih, Venüs'le birlikte Dünya'ya en yakın gezegendir. Güneş'ten 228 milyon km, Dünya'dan ise 78 milyon km uzaklıktadır.

Kızıl Gezegen ile ilgili en çok merak edilense yaşam olup olmadığıdır. Şimdiye kadar başlatılan pek çok uzay misyonu, bu sorunun yanıtını aramaktadır. Adını, Yunan mitiolojisindeki savaş tanrısından almaktadır. Güneş'ten itibaren dördüncü gezegendir.