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Mars ya da diğer adıyla Merih, Venüs'le birlikte Dünya'ya en yakın gezegendir. Güneş'ten 228 milyon km, Dünya'dan ise 78 milyon km uzaklıktadır.
Kızıl Gezegen ile ilgili en çok merak edilense yaşam olup olmadığıdır. Şimdiye kadar başlatılan pek çok uzay misyonu, bu sorunun yanıtını aramaktadır. Adını, Yunan mitiolojisindeki savaş tanrısından almaktadır. Güneş'ten itibaren dördüncü gezegendir.
ABD Artemis programı kapsamında 2024 yılında Ay’a yeniden astronot göndereceğini duyurdu. 2020 sonunda seçilen 18 astronotun ismi açıklanarak Ay’a iniş yapacak iki astronotu belirlemek üzere eğitimler başladı. ESA ise bu misyonları kolaylaştırmak adına Ay yörüngesine çok sayıda uydu yerleştirmeyi ve yörüngede bir uydu takımyıldızı kurmayı hedefliyor. İnsanlığın Ay’a dönüş macerasını derledik.
Dünyanın önde gelen uzay ajansları, son dönemde özellikle Mars'a yoğunlaşmış durumda. ABD’de George Mason Üniversitesi’nde görevli Doç. Dr. Erdal Yiğit, 2014 yılından bu yana NASA’nın MAVEN misyonunda araştırmacı olarak yer alıyor. Geophysical Research Letters’te yayınlanan yeni bir makalenin baş araştırmacısı olan Yiğit, insanları Kızıl Gezegen’de bekleyebilecek tehlikeleri anlattı.
DW Haber'de bugün; Vekilliği düşürülen Gergerlioğlu: Hiçbir yere gitmiyorum, Boğaziçi eylemleri: LGBTİ bayraklı Kâbe görseli davası başladı, Ücretsiz izin: "İşçileri işveren otoritesine mahkum eden bir araca dönüştü", Prof. Dr. Behçet Açıkmeşe: Rize'den Mars'a uzanan hikaye
Avrupa Uzay Ajansı (ESA) 2022'de Mars'a bir keşif aracı göndermeyi planlıyor. Bu aracın amacı, iki metre derinliğe kadar delikler açarak yüzeyin derinliklerinde Mars'ı etkileyen uzay radyasyonundan korunmuş mikrobiyolojik izler bulmak. Ve tabii Mars'ta yaşam izleri aramak.
Mars’a yolculuk hayalleri 2003-2021 yılları arasında oldukça ileri taşındı. İnsanlı bir yolculuk henüz gerçekleşemese de bir dizi gezgin robot, Mars yüzeyine zorlu inişi başarabildi. Mars’a yolculuk serüvenin 2003-2021 yılları arasında geçen kısmı serimizin ikinci bölümünde!