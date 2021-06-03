Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Mars

Mars ya da diğer adıyla Merih, Venüs'le birlikte Dünya'ya en yakın gezegendir. Güneş'ten 228 milyon km, Dünya'dan ise 78 milyon km uzaklıktadır.

Kızıl Gezegen ile ilgili en çok merak edilense yaşam olup olmadığıdır. Şimdiye kadar başlatılan pek çok uzay misyonu, bu sorunun yanıtını aramaktadır. Adını, Yunan mitiolojisindeki savaş tanrısından almaktadır. Güneş'ten itibaren dördüncü gezegendir.

Dieses von der NASA zur Verfügung gestellte Foto zeigt den Planeten Venus, erstellt mit Daten der Raumsonde Magellan und des Pioneer Venus Orbiter. Die US-Raumfahrtbehörde NASA plant zwei neue Missionen zum Nachbarplaneten Venus. «DaVinci+» und «Veritas» sollen im Zeitraum zwischen 2028 und 2030 von der Erde in Richtung des zweitinnersten Planeten des Sonnensystems aufbrechen. +++ dpa-Bildfunk +++

NASA, Venüs misyonuna hazırlanıyor 03.06.2021

ABD uzay ajansı NASA, en yakın komşu gezegen Venüs'e iki yeni görev planlıyor. Bu, 1978'den bu yana Venüs'ün atmosferine ABD liderliğindeki ilk görev olacak.

Avrupa Ay’a uydu takımyıldızı, ABD ise Ay Geçidi kuracak 30.05.2021

ABD Artemis programı kapsamında 2024 yılında Ay’a yeniden astronot göndereceğini duyurdu. 2020 sonunda seçilen 18 astronotun ismi açıklanarak Ay’a iniş yapacak iki astronotu belirlemek üzere eğitimler başladı. ESA ise bu misyonları kolaylaştırmak adına Ay yörüngesine çok sayıda uydu yerleştirmeyi ve yörüngede bir uydu takımyıldızı kurmayı hedefliyor. İnsanlığın Ay’a dönüş macerasını derledik.

ourists can now experience life on Mars – in a cave in northern Spain. At Astroland's Ares Station, a replica of a human colony on the red planet, participants carry out spacewalks, simulate weightlessness and learn how to grow food in specialised laboratories. Organisers say the lack of atmosphere, extreme low temperatures and presence of cosmic rays on Mars would mean new societies would likely be forged below ground. Visitors complete 26 days of online courses and undergo three days of intensive training before entering the 1.5 km, 60 metre-high cave near Arredondo in Cantabria. They stay for three nights and pay €6,000 each for the privilege. Quelle: https://www.astrolandagency.com/contact-us/ zuletzt aufgerufen am 04.09.2019

Seks, Mars, evren ve gelecek 500 yıl 23.05.2021

Amerikalı genetikçi Christopher E. Mason'a göre insan türü kendisini biyolojik olarak başka gezegenlerde yaşama hazırlamalı. Mason'un bunun için 500 yıllık bir planı var.
April 9, 2021 - Mars Surface - NASA's Ingenuity helicopter unlocked its blades, allowing them to spin freely, on April 7, 2021, the 47th Martian day, or sol, of the mission. This image was captured by the Mastcam-Z imager aboard NASA's Perseverance Mars rover on the following sol, April 8, 2021. NASA's Ingenuity Mars Helicopter is two days away from making humanity's first attempt at powered, controlled flight of an aircraft on another planet. If all proceeds as planned, the 4-pound (1.8-kg) rotorcraft is expected to take off from Mars' Jezero Crater Sunday, April 11th hovering 10 feet above the surface for up to 30 seconds. (Credit Image: © NASA/JPL-Caltech/ZUMA Wire/ZUMAPRESS.com

NASA: Mars'ta ilk helikopter uçuşu gerçekleşti 19.04.2021

NASA, Mars'a gönderilen helikopter Ingenuity ile yapılan deneme uçuşunun başarıyla gerçekleştiğini açıkladı.

Artist's rendering of the SpaceX Starship on Mars. Photo via Newscom picture alliance |

NASA Artemis misyonu için SpaceX’i seçti 17.04.2021

50 yıl aradan sonra yeniden Ay’a astronot indirmeyi planlayan NASA, Artemis misyonu için Elon Musk’ın şirketi Space X ile anlaştı. Amaç burada elde edilecek deneyimlerle daha sonra Mars’a gitmek.

Doç. Dr. Yiğit: Mars'ta kanser oranları yüksek olabilir 11.04.2021

Dünyanın önde gelen uzay ajansları, son dönemde özellikle Mars'a yoğunlaşmış durumda. ABD’de George Mason Üniversitesi’nde görevli Doç. Dr. Erdal Yiğit, 2014 yılından bu yana NASA’nın MAVEN misyonunda araştırmacı olarak yer alıyor. Geophysical Research Letters’te yayınlanan yeni bir makalenin baş araştırmacısı olan Yiğit, insanları Kızıl Gezegen’de bekleyebilecek tehlikeleri anlattı.

DW Haber - 17.03.2021 17.03.2021

DW Haber'de bugün; Vekilliği düşürülen Gergerlioğlu: Hiçbir yere gitmiyorum, Boğaziçi eylemleri: LGBTİ bayraklı Kâbe görseli davası başladı, Ücretsiz izin: "İşçileri işveren otoritesine mahkum eden bir araca dönüştü", Prof. Dr. Behçet Açıkmeşe: Rize'den Mars'a uzanan hikaye
In this image made from video footage released by Roscosmos Space Agency, the Soyuz-2.1a rocket booster with the Soyuz MS-17 space ship carrying a new crew to the International Space Station (ISS), blasts off at the Russian leased Baikonur cosmodrome, Kazakhstan, Wednesday, Oct. 14, 2020. A trio of space travelers has launched successfully to the International Spce Station, for the first time using a fast-track maneuver to reach the orbiting outpost in just three hours. NASA's Kate Rubins and Sergey Ryzhikov and Sergey Kud-Sverchkov of the Russian space agency Roscosmos lifted off as scheduled at 10:45 a.m. (1:45 a.m. EDT, 5:45 a.m. GMT) Wednesday from the Russia-leased Baikonur space launch facility in Kazakhstan for a six-month stint on the station. (Roscosmos Space Agency via AP) |

Rusya ve Çin’den Ay’a ortak üs kurmak için anlaşma 10.03.2021

Rusya ve Çin Ay’da ortak uzay istasyonu kurmak için anlaşma imzaladı. Anlaşmaya göre Ay’ın üzerinde veya yörüngesinde deneysel araştırma merkezleri kurulacak.
04/03/2021 Der Rover «Perseverance» der NASA fährt über den Planeten Mars. (zu dpa: 33 Minuten für 6,5 Meter: Mars-Rover fährt erstmals über Roten Planet) +++ dpa-Bildfunk +++

Perseverance Mars'ta ilk test sürüşünü yaptı 06.03.2021

Mars keşif aracı Perseverance, Mars'ta ilk test sürüşünü yaptı. NASA'lı mühendisler, sürüşün çok başarılı geçtiğini belirtti.
In this image from video made available by SpaceX, one of the company's Starship prototypes fires its thrusters as it lands during a test in Boca Chica, Texas, on Wednesday, March 3, 2021. The two previous attempts ended in explosions. (SpaceX via AP)

SpaceX'in Starship aracı inişten sonra patladı 04.03.2021

SpaceX, Mars'a göndermeyi planladığı uzay aracı Starship'in prototipinin yüksek irtifa uçuş denemesini gerçekleştirdi. Fırlatma platformuna dikey inmeyi başaran araç daha sonra infilak etti.

ESA 2022'de Mars'a bir keşif aracı gönderiyor 03.03.2021

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) 2022'de Mars'a bir keşif aracı göndermeyi planlıyor. Bu aracın amacı, iki metre derinliğe kadar delikler açarak yüzeyin derinliklerinde Mars'ı etkileyen uzay radyasyonundan korunmuş mikrobiyolojik izler bulmak. Ve tabii Mars'ta yaşam izleri aramak.

This NASA video frame grab photo released on February 22, 2021 shows what NASA's Mars 2020 Perseverance mission captured in footage of its rover landing in Mars' Jezero Crater on February 18, 2021, the real footage in this video was captured by several cameras that are part of the rover's entry, descent, and landing suite, the views include a camera looking down from the spacecraft's descent stage (a kind of rocket-powered jet pack that helps fly the rover to its landing site), a camera on the rover looking up at the descent stage, a camera on the top of the aeroshell (a capsule protecting the rover) looking up at that parachute, and a camera on the bottom of the rover looking down at the Martian surface. - The US space agency NASA on February 22, 2021 released the first video of the landing of the Perseverance rover on Mars. The video clip, lasting three minutes and 25 seconds, showed the deployment of the parachute and the rover's touchdown on the surface of the Red Planet. These are really amazing videos, said Michael Watkins, director of NASA's Jet Propulsion Laboratory. This is the first time we've ever been able to capture an event like the landing on Mars. (Photo by Handout / NASA / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO /NASA/JPL-Caltech/HANDOUT - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

NASA Perseverance'in Mars'a iniş anını yayınladı 23.02.2021

NASA, Mars keşif aracı Perseverance'in gezegene iniş anını ve Mars'ta kaydedilen ilk sesleri yayınladı. Nasa yetkilileri görüntüleri, "İnanılmaz" sözleriyle değerlendirdi.
This photo provided by NASA shows the first color image sent by the Perseverance Mars rover after its landing on Thursday, Feb. 18, 2021. (NASA/JPL-Caltech via AP)

NASA Perseverance'ten gelen yakın çekim fotoğrafları yayınladı 20.02.2021

NASA, Mars keşif aracı Perseverance'ten gelen yakın çekim Mars fotoğraflarını yayınladı. Fotoğraflar arasında Mars'ın yüzeyinin net şekilde göründüğü bir kare de yer alıyor.

In this illustration made available by NASA, the Mars 2020 Perseverance rover studies a Mars rock outrcrop. (NASA/JPL-Caltech via AP)

NASA’nın uzay aracı Perseverance Mars’a iniş yaptı 19.02.2021

Uzay aracı Perseverance yedi aylık bir yolculuktan sonra Kızıl Gezegen'e sorunsuz bir şekilde indi. Araç, Mars’ta bir zamanlar yaşam olduğuna dair kanıt arayacak.

In this illustration made available by NASA, the Perseverance rover casts off its spacecraft's cruise stage, minutes before entering the Martian atmosphere. (NASA/JPL-Caltech via AP)

"Perseverance" Mars’a iniyor 18.02.2021

NASA’nın "Mars 2020" misyonu kapsamında Kızıl Gezegen’e gönderilen uzay aracı "Perseverance" bugün Mars’a inecek. Uzay aracı gövdesinde bir de ufak boyutlu helikoper "Ingenuity" taşıyor

Mars'a yolculuk 2 - Yaşam bulma hayali 16.02.2021

Mars’a yolculuk hayalleri 2003-2021 yılları arasında oldukça ileri taşındı. İnsanlı bir yolculuk henüz gerçekleşemese de bir dizi gezgin robot, Mars yüzeyine zorlu inişi başarabildi. Mars’a yolculuk serüvenin 2003-2021 yılları arasında geçen kısmı serimizin ikinci bölümünde!
Daha fazlasını göster