 Sarı Yelekliler protestolarında 60′a yakın gözaltı | AVRUPA | DW | 12.01.2019

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AVRUPA

Sarı Yelekliler protestolarında 60'a yakın gözaltı

Fransa'nın başkenti Paris'teki Sarı Yelekliler protestolarında 60'a yakın kişi gözaltına alındı. Gösterilerde polis tazyikli su ve biber gazı kullandı.

Fransa'nın Nimes kentinde de gösteriler düzenlendi.

Fransa'nın Nimes kentinde de gösteriler düzenlendi.

 

Fransa'da 17 Kasım'da başlayan Sarı Yelekliler protestolarının dokuzuncu haftasonunda da gösteriler düzenlendi. Paris'in çeşitli bölgelerinin yanı sıra Bordeaux, Toulon, Strasbourg, Nimes ve Bourges kentleri de gösterilere sahne oldu.

Tarihi "Arc de Triomphe de l'Étoile" (Zafer Takı) anıtı yakınlarında hükümet karşıtı göstericilerle polis arasında arbede yaşandı. Görgü tanıkları, boya ve taş atan göstericilere polisin tazyikli su ve biber gazıyla karşılık verdiiğini belirtti.

Champs-Élysées bulvarında toplanan göstericiler de attıkları sloganlar ve taşıdıkları pankartlarla Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u istifaya davet etti.

Fransız polisi, Paris'teki gösteriler sırasında ve öncesinde, silah olarak kullanılabilecek materyal taşıyan 50'den fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Paris'teki gösterilerden bir kare

Paris'teki gösterilerden bir kare

Fransa'da her cumartesi olduğu gibi bugün de ülke genelinde güvenlik önlemleri artırıldı. Ülkede protestolar nedeniyle 5 bini Paris'te olmak üzere, 80 bin polis görevlendirildi.

Fransa İçişleri Bakanlığı, yerel saatle 14 itibarıyla gösterilere katılan protestocu sayısını 32 bin olarak açıkladı. Geçen hafta aynı saatlerde bu sayı 26 binin üzerindeydi.

Bakanlık, Paris'teki gösterilere ise 8 bin protestocunun katıldığını duyurdu.

Bourges kentinde de geniş güvenlik önlemleri alındı.

Bourges kentinde de geniş güvenlik önlemleri alındı.

Strasbourg'daki gösterilerde yaklaşık 2 bin kişi Avrupa Parlamentosu binasının önünde toplandı. Grup, ardından da kent merkezine yürüdü.

Kentteki göstericiler çöp konteynerlerini ateşe verdi. Polisin göstericilere yönelik göz yaşartıcı gaz kullandığı görüldü.

Belçika'da bir "Sarı Yelekli" öldü

Fransa'daki Sarı Yelekliler gösterileri komşu ülkelere de sıçramıştı. Belçika'nın Liege ile Hollanda'nın Maastricht kentleri arasındaki otobanda barikat kuran 25 kadar göstericiden biri, Cuma gecesi kamyon altında kalarak hayatını kaybetti. Protestocuya çarptıktan sonra kaçan aracın şoförünün hem Belçika hem de Hollanda makamlarınca arandığı bildirildi.

DW,AFP,rtr,dpa/CÖ,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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