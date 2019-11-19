 S-400′lerin testine başlandı | TÜRKİYE | DW | 25.11.2019

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TÜRKİYE

S-400'lerin testine başlandı

Türk medyasındaki haberlere göre Ankara'da F-16'lar tarafından yapılan alçak uçuşlarla S-400'lerin radar bağlantısı test edildi.

Arşiv

Arşiv

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sisteminin testlerine Ankara'da başladığı bildirildi. Türk medyasında yer alan haberlere göre, S-400 sistemi ile uçaklar arasındaki radar bağlantısı test edildi. Bu kapsamda F-16 uçakları ile bazı hava araçları yüksek ve alçak irtifada uçuş yaptı. Uçaklar S-400'lerin konuşlu olduğu Ankara'daki Mürted Hava Meydan Komutanlığı çevresinde gerçekleşti.

Ankara Valiliği Pazar günü yaptığı açıklamada, 25 ve 26 Kasım'da Hava Kuvvetleri'ne bağlı hava araçlarının bilgileri dahilinde alçak uçuş yapacağını kamuoyu ile paylaşmıştı.

Ankara'nın 2,5 milyar dolar ödediği S-400'lerin teslimatının ilk aşaması Eylül ayında tamamlanmıştı. İkinci aşama teslimatın 2020 yılı sonunda yapılması ve sistemin 2021'de devreye girmesi öngörülüyor.

ABD ile kriz aşılamadı

NATO üyesi olan Türkiye'nin Rusya'ya ait bir savunma sistemine sahip olması, başta Amerika Birleşik Devletleri (ABD) olmak üzere ittifakın diğer üyeleri arasında tepkiyle karşılanıyor. S-400'lerin NATO'ye entegre askeri teçhizatla birlikte kullanıldığında hassas teknolojik bilgilerin sızabileceğinden endişe ediliyor.

Ankara'ya karşı yaptırım tehdidinde bulunan ABD, Türkiye'yi F-35 savaş uçağı programından çıkarmıştı. Washington yönetiminin S-400'ler aktive edilmediği takdirde yaptırım seçeneğinin rafa kaldırılabileceği önerisi Türkiye tarafından reddedilmiş, söz konusu sorun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Kasım'da ABD Başkanı Donald Trump'la Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede de çözülememişti.

AFP / GY,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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