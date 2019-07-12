S-400’lerin teslimatı devam ediyor: Yedinci uçak da indi

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya’dan S-400 sevkiyatı kapsamında yedinci uçağın Ankara yakınlarındaki Mürted Hava Maydanı’na indiği belirtildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda “S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı planlandığı şekilde devam ediyor. Bu kapsamda yedinci uçak Mürted Hava Meydanı’na indi” ifadeleri kullanıldı.

Rus politikacı: Türkiye sadece bir ilk

Diğer yandan Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutsky, "S'400'lerin Ortadoğu’da başka ülkelere de satılabileceğini” söyledi. Rus Interfax haber ajansına konuşan Liberal Demokrat Partili Slutsky, “S-400 ve benzeri modern silah sistemlerinin kesinlikle bölgede başka yerlerde de görüleceğini” belirterek, “Türkiye’nin yalnızca başlangıç olduğunu” ifade etti. “Türkiye'ye benzer gereksimleri olan başka ülkeler de var” diyen Rus politikacı, bu ülkelerin ihtiyaçlarının da karşılanacağını söyledi.

Türk pilotlar Rusya yolcusu

S-400 sistemlerinin NATO sistemleriyle uyumlu olmadığını savunan ABD yönetimi, S-400'lerin tedariki durumunda Türkiye'nin F-35 savaş uçakları programından çıkarılacağı ve "ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası” (CAATSA) kapsamında ekonomik yaptırımlara tabi tutulacağı tehdidinde bulunmuştu.

Suriye Lazkiye'deki S-400 Savunma Sistemleri

ABD’nin ve NATO’nun karşı çıkmasına rağmen Türkiye, S-400’ler konusunda geri adım atılmayacağını defalarca vurgulamış, iki ülke arasında krize neden olan uçakların teslimatına geçen Cuma başlanmıştı.

S-400'leri kullanacak Türk askeri personelin Temmuz-Ağustos aylarında eğitim için Rusya’ya gideceği bildirilmişti.

DW,dpa/SÖ,AÜ

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