S-400 krizinde taraflar geri adım atmıyor

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması hâlinde Ankara'ya yaptırım uygulayacağını açıklayan ABD, bu konudaki tutumunda bir değişiklik olmadığını duyurdu.

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Singapur'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin S-400 almasına dair görüşünün değişmediğini ve Ankara'nın bu planını gerçekleştirmesi durumunda F-35 savaş uçaklarını teslim almaması gerektiğini söyledi.

ABD'nin, NATO sistemleriyle uyumlu olmadığı gerekçesiyle karşı çıktığı S-400'lerin satışı, Ankara ile Washington arasında uzun süredir gerginliğe neden oluyor. Washington, Ankara'nın S-400 alması hâlinde Türkiye'nin F-35 programından çıkarılabileceği, dolayısıyla bu savaş uçaklarını teslim alamayacağı konusunda uyarıda bulunuyor. Türkiye'nin de yer aldığı F-35 programı kapsamında şu ana kadar Türk makamlarına ABD'de dört savaş uçağı teslim edildi. Söz konusu F-35'leri kullanacak Türk pilotların ABD'deki eğitimi de devam ediyor. Amerikan Kongresi'ndeki girişimlerde uçakların ABD topraklarından Türkiye'ye götürülmesinin engellenmesi öngörülüyor.

Reuters'ın Salı günkü haberinde ABD'nin Türk pilotlara verilen eğitimi durdurmayı ciddi şekilde değerlendirdiği öne sürülmüştü.

ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan'a, Türk pilotların ülkelerine geri gönderilmesi doğrultusunda bir karar alınıp alınmadığı soruldu. Önceki gün telefonda görüştüğü Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın nasıl bir yol izleyeceklerini ele almak için bir araya gelmeyi teklif ettiğini söyleyen Shanahan, "Türkiye stratejik ortağımız. Bu yüzden bir stratejik ortağımızla dişe diş göze göz yapmayacağım" dedi. Shanahan, "Hem ben hem de o (Akar) nasıl bir plan üzerinde ilerleyeceğimiz konusunda mutabık kalmalıyız. Onu arayıp, (pilotlarından) evlerine dönmelerini istemesini söyleyemem. Bu iki stratejik ortak arasında düzeyli bir yol olmaz" diye ekledi.

Rusya: Anlaşma geçerliliğini koruyor

Türkiye'nin S-400'leri satın almaya hazırlandığı Rusya'dan da konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye ile yapılan anlaşmanın geçerliliğini koruduğunu yineledi. Söz konusu anlaşmanın gerçekleştirilme aşamasında olduğunu belirten Peskov, Türk yetkililerin iki ülke arasındaki mutabakata bağlılıklarını defaatle teyit ettiğini söyledi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy da sabah saatlerindeki açıklamasında, Ankara'nın ABD'nin talebi üzerine S-400 tedarikini ertelemeyi değerlendirdiğine ilişkin olarak yayımlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etmişti.

Hem Türk hem de Rus yetkililer tarafından yapılan açıklamalar, S-400 hava savunma sisteminin Türkiye'ye teslimatının Temmuz ayında gerçekleşeceğine işaret ediyor.

DW,rtr/CÖ,BK

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