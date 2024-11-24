Rutte ziyareti öncesi Erdoğan-Putin görüşmesi

Cumhurbaşkanı Eroğan ve Rus lider Putin'in bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek bölgesel ve küresel konuları ele aldığı açıklandı. Erdoğan'ın Pazartesi günü Ankara'da NATO Genel Sekreteri Rutte'yle bir araya gelecek.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, iki liderin görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konuları da ele aldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Rusya arasında ticaret hacminin genişletilmesi başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini artırmayı amaçladıklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bölgedeki gerilimleri sonlandırmak için gayretlerini sürdürdüğünü, barış süreçlerine katkı vermeye devam edileceğini belirtti" denildi.

Kremlin'den yapılan açıklamada da iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğinin ele alındığı duyuruldu.

Erdoğan Rutte'yi ağırlayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pazartesi günü NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Ankara'da ağırlayacak. Bir Türk yetkilinin Reuters haber ajansına verdiği bilgiye göre, görüşmede Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ele alınacak. Yetkili, ikilinin ayrıca NATO müttefikleri arasında savunma tedarikine yönelik engellerin kaldırılması ve teşkilatın terörle ortak mücadelesini de masaya yatıracağını bildirdi.

DW,Reuters/SÖ,CÖ

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